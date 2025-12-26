В этот день Ющенко победил на выборах: как он и Янукович выглядели 21 год назад

Прошло уже более двух десятков лет после Оранжевой Революции

В этот день, 26 декабря 2004 года, в Украине состоялся третий тур выборов, в котором на фоне Оранжевой Революции соперничали Виктор Ющенко и Виктор Янукович. Старшее поколение украинцев точно помнит события того времени и напряженность ситуации во время выборов.

Что стоит знать:

Виктор Ющенко в 2004 году победил в финальном голосовании, набрав почти 52% голосов избирателей

Из-за массовых фальсификаций во втором туре Верховный Суд назначил уникальное переголосование — третий тур

Предвыборная кампания запомнилась отравлением Ющенко и обнародованием фактов о судимостях Януковича

"Телеграф" решил вспомнить, как 21 год назад во время предвыборной кампании и Оранжевой революции выглядели два главных кандидата в президенты.

Ющенко и Янукович на выборах в 2004 году

Выборы президента Украины 2004 года стали переломным моментом в истории страны. Они привели к Оранжевой революции и изменению политического вектора. Главными соперниками на этих выборах были Виктор Ющенко и Виктор Янукович.

Первый тур выборов состоялся 31 октября 2004 года, в нем было рекордное количество кандидатов — 26 человек. Однако главная борьба развернулась между Ющенко и Януковичем. Их результаты после первого тура составили 39,90% и 39,26% соответственно. Поскольку не было абсолютного большинства ни у одного из кандидатов, был объявлен второй тур.

21 ноября 2004 состоялось второе голосование, которое сопровождалось сообщениями о массовых нарушениях и фальсификациях. После второго тура ЦИК объявила победителем Януковича с результатом 49,42% против 46,69% у Ющенко. Однако ни оппозиция, ни международные наблюдатели не признали результаты. Это дало начало Оранжевой революции — массовым протестам на Майдане Независимости в Киеве и в других городах по всей Украине.

3 декабря 2004 года Верховный Суд Украины признал результаты второго тура недействительными и было объявлен третий тур выборов. Переголосование проходило 26 декабря 2004 года.

По результатам третьего тура Виктор Ющенко одержал победу, набрав 51,99% голосов, против 44,20% у Виктора Януковича.

Стоит отметить, что в ходе предвыборной гонки 2004 года Виктор Ющенко пережил сильное отравление диоксином, что сильно изменило его внешность и стало одной из самых драматичных тем выборов.

Что касается Януковича, то в период предвыборной кампании 2004 года стало известно о его судимостях. Первую он получил в 17 лет за грабеж, вторую – через три года за причинение телесных повреждений средней тяжести.

