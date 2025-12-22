Его сын служит у "Мадяра", а сам он живет в Украине: чем сейчас занимается экс-премьер Юрий Ехануров

Когда-то политик занимал ключевые должности в стране

Юрий Ехануров — бывший премьер-министр и бывший министр обороны Украины, который был серьезной политической фигурой в начале 2000-х. Однако со временем его политическая карьера сошла на нет и он перестал появляться в публичном пространстве.

Что стоит знать:

Экс-премьер Юрий Ехануров живет в Киеве и занимается научно-преподавательской деятельностью

Его единственный сын Дмитрий служит добровольцем в подразделении "Мадяра"

В прошлом Ехануров занимал ключевые государственные посты, включая должности премьер-министра и министра обороны

"Телеграф" рассказывает, где сейчас Юрий Ехануров, чем он занимается, и где его единственный сын Дмитрий.

Юрий Ехануров — что о нем известно?

Юрий Ехануров родился 23 августа 1948 года в Якутии, сейчас ему 77 лет. Когда будущему министру было 15 лет, он с семьей переехал в Киев, где окончил строительный техникум. Позже он получил высшее образование в Киевском институте народного хозяйства.

Свою карьеру Ехануров начинал, как строитель — он работал в этой сфере около 25 лет. В своей трудовой деятельности он прошел путь от обычного мастера до руководителя крупных строительных трестов Киева, как, например, "Киевгорстрой".

Политическую карьеру Ехануров начал в 90-х. Его называли одним из архитекторов украинской малой приватизации и реформирования экономики.

Среди ключевых должностей, которые занимал политик — председатель Фонда государственного имущества Украины (1994-1997), министр экономики (1997), первый вице-премьер-министр в правительстве Виктора Ющенко (1999-2001), премьер-министр Украины (2005-2006), министр обороны (2007-2009).

Где сейчас Ехануров и чем он занимается?

Юрий Ехануров остается жить в Киеве во время войны. Сейчас он занимается преподавательством и общественной деятельностью. В интервью "Радио Свобода" политик рассказал, что он преподает и является профессором кафедры экономики предприятия в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко.

Также Ехануров возглавляет Научно-исследовательский институт передовых оборонных технологий в Киевском политехническом институте (КПИ). Он называет именно эту работу своей основной.

Что известно о сыне Еханурова?

В этом же интервью экс-премьер-министр рассказал о своем единственном сыне Дмитрии. До начала полномасштабной войны он был "айтишником" и работал заместителем руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО. Однако, когда началось вторжение, Дмитрий пошел служить добровольцем.

Он сам принял решение. Совершенно никто не подталкивал его. Сам ушел. Вечером сказал, что написал заявление и сейчас определяется, в какие войска попадет Юрий Ехануров

По словам политика, сейчас его сын занимается РЭБами в подразделении "Мадяра". Это 414-я отдельная бригада беспилотных систем, которую возглавляет Роберт Бровди, более известный по позывному "Мадяр".

Ранее "Телеграф" рассказывал, где сейчас экс-генпрокурор Пшонка, который пропал вместе с Януковичем. Он стал символом коррупции в Украине.