Оттепель или иллюзия весны? Какая будет погода в Одессе до конца февраля

Прогнозируют мягкие ночи и дневные плюсы

После волны холода в Одессе наступят относительно мягкие дни. И хоть не стоит ждать морозов, настоящая весна в феврале еще не наступит – зима напомнит о себе прохладными ночами.

Что следует знать

После пика холодов в Одессу возвращается относительная оттепель

Сильные ночные морозы отступают, уступив место показателям около нуля.

Вторая половина февраля будет влажной и облачной

Одесса уже пережила сильные морозы в начале февраля — на юге они были более мягкими, чем в центральных или северных регионах. По прогнозам ventusky, в ближайшие дни в городе будет преобладать плюсовая температура днем, с максимумами около +4…+6 °C, а ночью температура будет держаться выше нуля или чуть ниже.

Погода в Одессе на 12 февраля. Фото: ventusky

Ночная температура будет значительно реже опускаться ниже нуля. Это означает, что серьезные морозы, как в глубокой зиме, уже не прогнозируются.

Преобладает облачная погода с прояснениями, иногда возможны небольшие дожди или туманы, особенно в середине и второй половине недели. Дождливые периоды и мокрый снег – не редкость в феврале, когда воздух уже не так холодный, а атмосферные фронты более активны.

Погода в Одессе на 20 февраля. Фото: ventusky

с 12 февраля в Одессе температура воздуха в основном будет выше нуля днем, морозы будут скорее короткими или совсем незначительными, а погода — преимущественно облачной с возможными дождями или моросью до конца месяца.

