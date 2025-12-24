Теперь эти ракеты "вернулись" в Украину: что известно о Пустовойтенко, который подписал роковое соглашение с Путиным

Будучи на должности премьер-министра он передал в Россию ракеты и истребители

Валерий Пустовойтенко — известный украинский политик, который был шестым премьер-министром Украины во время президентства Леонида Кучмы. Именно он был тем, кто подписал роковое соглашение с Путиным о передаче России украинского вооружения в счет долгов за газ.

Что стоит знать:

Валерий Пустовойтенко был шестым премьер-министром Украины и доверенным лицом Леонида Кучмы

В 1999 году он подписал соглашение о передаче России стратегических бомбардировщиков и ракет в счет газовых долгов

Сейчас политик находится на пенсии и живет в Украине

"Телеграф" рассказывает, что известно про Валерия Пустовойтенко, чем он запомнился и где он сейчас.

Валерий Пустовойтенко — что о нем известно?

Валерий Пустовойтенко родился 23 февраля 1947 года в Николаевской области, сейчас ему 78 лет. Он окончил Днепропетровский инженерно-строительный институт. До политической карьеры работал на предприятии "Днепростроймеханизация", где прошел путь от мастера до директора треста.

Валерий Пустовойтенко. Фото: Getty Images

В начале 90-х Пустовойтенко начал строить политическую карьеру. С 1986 по 1987 год он был председателем райисполкома в Днепропетровске, а в 1990 году стал депутатом Верховной Рады первого созыва.

В свое время Пустовойтенко считался одним из самых доверенных лиц президента Леонида Кучмы. Его карьерный пик пришелся на вторую половину 90-х. Сначала он стал министром Кабинета министров, а затем в с 1997 до 1999 года был премьер-министром Украины.

После этого политик занимал еще несколько важных государственных должностей и был депутатом четвертого созыва Верховной Рады. В 2010-2014 годах Пустовойтенко был советником президента Януковича.

Валерий Пустовойтенко был премьер-министром с 1997 по 1999 год. Фото: Getty Images

Роковое соглашение с Путиным

Будучи премьер-министром Украины Валерий Пустовойтенко подписал роковое соглашение с Путиным, который в то время был премьером в России. Историческая встреча двух чиновников прошла в Ялте 8 октября 1999 года.

Журналисты "Схем" даже разыскали в государственном архиве это соглашение. Речь идет о документе, в рамках которого состоялась передача от Украины в Россию стратегической авиации и вооружения в счет погашения долгов за природный газ.

Валерий Пустовойтенко и Владимир Путин. Фото: скриншот "Схемы"

В рамках этого соглашения наша страна отдала РФ:

8 тяжелых бомбардировщиков Ту-160;

3 стратегических бомбардировщика Ту-95МС;

575 крылатых ракет Х-55;

Аэродромное оборудование, запасные части и двигатели.

Спустя более 20 лет, украинские ракеты "вернулись" в Украину, однако в виде атак на наши города и энергетику со стороны РФ. Во время полномасштабного вторжения Россия уже не раз использовала ракеты Х-55 для ударов по Украине.

Где сейчас Пустовойтенко?

Валерий Пустовойтенко после Евромайдана и побега Виктора Януковича не появлялся в публичной политике. В последние годы он занимал пост президента Украинской муниципальной академии и входил в состав "Совета старейшин".

Валерий Пустовойтенко ушел из публичной политики. Фото: скриншот из видео

Сейчас он находится на пенсии, проживает в Украине. Информации о его выезде на постоянное место жительство за границу или смене гражданства в официальных или расследовательских источниках нет.

