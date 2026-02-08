От завода до современного города: сколько раз и почему Луганск менял названия

Когда-то он носил имя советского военачальника и политика

Луганск несколько раз менял свое название на протяжении истории. Город носил и старые, и советские названия, а окончательно нынешнее название вернули только в 1990 году.

"Телеграф" написал, когда и почему происходили эти изменения. Данные взяты из открытых источников.

От Луганского Завода до Ворошиловграда: история названий города

Историю Луганска связывают с концом XVIII столетия. В 1795 году было принято решение построить чугунолитейный завод для нужд Черноморского флота. Через два года рядом с предприятием появилось поселение Луганский Завод. Название оно получило от реки Лугань. По одной версии, оно происходит от слова "луг", по другой — имеет тюркские корни.

В 1882 году несколько населенных пунктов объединили в один город. В него вошли Луганский Завод, Каменный Брод и Вергунка. Новый город назвали Луганское. В 1933 году после изменений в правописании название сократили до Луганск.

Исторический центр Луганска (карта 1879). Фото: Wikipedia

В советское время город несколько раз менял название. В 1935 году его переименовали в Ворошиловград. Название было дано в честь советского военачальника и политического деятеля Климента Ворошилова, который был соратником Иосифа Сталина.

В 1958 году городу вернули название Луганск. Это произошло во время периода "оттепели", когда советские власти запретили называть населенные пункты именами живых людей.

Луганск ночью. Фото: Украинская неделя

После смерти Ворошилова в 1970 году городу снова вернули название Ворошиловград. Окончательно название Луганска возобновили в 1990 году.

