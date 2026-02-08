"Майоры" будут цвести взахлеб весь сезон: секреты, как этого добиться
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Какие семена купить и что делать, чтобы обеспечить пышное цветение клумбы с цинниями — рассказываем.
Хотите добавить ярких красок в свой сад без лишних хлопот? Познакомьтесь с цинниями, которые в народе чаще называют "майорами". Эти жизнерадостные, похожие на ромашки цветы — настоящие летние хиты, цветущие яркими красками с середины сезона до первых сильных заморозков. Бабочки их обожают, садоводы от них в восторге, и они великолепно подходят для срезки. А что еще лучше? Их практически невозможно не вырастить из семян!
Что нужно знать про цинии
Циннии — однолетние растения. У них яркие, одиночные, похожие на маргаритки соцветия на одном прямостоячем стебле, что делает их отличными для срезки или в качестве приманки для бабочек.
Самым популярным видом циннии является Zinnia elegans, выведенная в результате селекции и получившая большое количество уникальных сортов. Цветки циннии бывают трех основных видов: простые, махровые и полумахровые.
Растения также различаются по высоте: более высокие сорта лучше подходят для заднего плана клумбы, а более низкие — для бордюра. Для каждого сада найдется своя цинния!
Где сажать "майоры"
Выбор места с прямым солнечным светом (6-8 часов в день) имеет решающее значение для обильного цветения в течение всего сезона. Кроме того, место с хорошей циркуляцией воздуха поможет предотвратить такие заболевания листьев, как мучнистая роса.
Читайте также: Посадите эти 10 "счастливых" цветов для удачи в 2026
Когда сажать циннии
Рекомендуется выращивать циннии из семян прямо в грядке, так как они не любят пересадку. При правильных условиях из семян они очень быстро прорастут.
Циннии чувствительны к заморозкам, поэтому не высевайте семена, пока не пройдут последние заморозки в вашем регионе. Циннии хорошо растут при минимальной дневной температуре около 16°C, хотя предпочтительнее диапазон 23–28°C.
Чтобы продлить период цветения, высевайте семена примерно раз в неделю в течение нескольких недель.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие виды цветов уже можна садить на рассаду в феврале.