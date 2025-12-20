Кто может надавить Путина, чтобы остановить войну. Зеленский назвал четыре варианта

Больше всего шансов остановить войну в Украине есть у нескольких мировых держав

У Соединенных Штатов Америки есть реальные возможности прекратить российско-украинскую войну. Однако, в случае отказа от этого Дональда Трампа, в мире есть еще несколько сильных игроков.

Некоторые страны могут повлиять на прекращение войны в Украине, но не хотят этого делать. Об этом во время пресс-конференции в Киеве в субботу, 20 декабря, заявил президент Владимир Зеленский.

"Что будет делать Украина, если Соединенные Штаты не смогут убедить Россию прекратить войну? Ну, прежде всего, еще раз подтверждаю все, что я раньше говорил. Я считаю, что такая сила есть у Соединенных Штатов и президента Трампа" — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина не должна искать альтернативу Соединенным Штатам в этом вопросе. В настоящее время все альтернативные варианты не выглядят убедительно.

Владимир Зеленский. Фото Ян Доброносов/Телеграф

"Я считаю, что это должно быть дипломатической победой Соединенных Штатов, а не поражением. И поэтому нужно остановить Путина. Кто еще? Наверное, представители ближнего востока, но я считаю, все равно у Соединенных Штатов есть большие шансы", — сказал президент.

Зеленский также отметил, что хорошим вариантом может стать Коалиция желающих. Также не стоит сбрасывать со счетов Китай, несмотря на его нежелание останавливать агрессию РФ.

"Кто еще? Европа, Коалиция желающих — это Европа плюс, наши друзья из Канады и Японии, но они все равно в том или ином качестве они за столом переговоров. И еще, наверное, Китай мог бы, но мы точно не видим никакого желания от Китая закончить эту войну", — подчеркнул Зеленский.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известный журналист Виталий Портников назвал три положительных момента после решения Европейского союза о предоставлении Украине кредита в размере 90 млрд евро на следующие два года.