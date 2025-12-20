Переговоры, проблемы с ракетами к ПВО и отставка командующего из-за обстрелов Одессы. 11 главных заявлений Зеленского

Украина сталкивается со многими трудностями в безопасностной, дипломатической и финансовой сфере

Президент Владимир Зеленский дал ответы на острейшие вопросы, стоящие перед Украиной. Он очертил ближайшую перспективу в переговорах о прекращении войны, укреплении военных способностей и послевоенном восстановлении Украины.

Вопрос финансирования Украины в следующем году уже так остро не стоит. Об этом Владимир Зеленский рассказал во время пресс-конференции в Киеве.

Президент указал на дефицит ракет к некоторым системам противовоздушной обороны. По его словам, чтобы его преодолеть, есть три варианта — производство по лицензии, получение ракет от партнеров или покупка.

"В ближайшее время для иностранных систем ПВО, которыми мы пользуемся, Украина не сможет производить такие ракеты. Лицензий у нас нет. Второй вариант — можем покупать ракеты. Скажу честно, некоторые в некоторые моменты партнеры начали немного придерживать ракеты ПВО и те объемы, которые нам нужны, мы пока не можем получить. Производить мы их тоже не можем. Поэтому ищем, покупаем, ну и получаем помощь", — рассказал Зеленский.

Также президент коснулся и прекращения войны. Он назвал самые сложные вопросы в обсуждении с США "мирного соглашения".

"Это территории Украины. Далее – это Запорожская атомная станция, наша ЗАЭС. Третий вопрос – деньги на восстановление. И есть еще несколько технических вопросов относительно грантов безопасности, формата мониторинга и т.д.", – сказал президент и добавил, что Украина передала США собственные наработки по нескольким вопросам. В частности, свое видение послевоенного урегулирования и восстановления.

Отдельно Зеленский рассказал о защите от российского террора Одесской области. По его словам, будут приняты жесткие и быстрые решения относительно замены командующего Воздушным командованием "Юг" Дмитрия Карпенко.

"Нужно реагировать вовремя, быстро, несмотря, как бы нам ни было трудно. Как бы нам ни было трудно реагировать, нужно защищать максимально людей, защищать максимально Одессу и другие наши регионы", — сказал Зеленский.

Что еще сказал президент

Украина не выйдет из контролируемых территорий, а требования РФ покинуть Донбасс — неконституционные и неприемлемые.

Возвращение оккупированных районов возможно только по дипломатическому пути после завершения войны.

Вопрос о финансировании на 2026 год закрыт, благодаря выделению странами ЕС 90 млрд евро кредита.

Честнейший вариант прекращения огня из РФ — стоять там, где остановились войска.

Украина не верит в безопасность без присутствия ВСУ в случае создания свободной экономической зоны в Донецкой области.

Любой отвод войск возможен только с обеих сторон.

Если США не смогут заставить Россию остановиться, возможен прямой диалог Европы с агрессором.

После прекращения огня Украина не сможет самостоятельно удерживать армию в 800 тысяч человек. Финансовая поддержка партнеров будет необходима к моменту восстановления экономики.

