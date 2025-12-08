Пекин заинтересован только в сохранении Путина

Победа Украины станет началом разрушения России и конца путинского режима. Китаю не нужно как поражение, так и победа Москвы.

Что нужно знать:

Победа Украины запустит разрушение России и конец режима Путина, считает бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба

Китаю не нужна ни победа, ни поражение России

Пекин заинтересован в сохранении именно Путина

Об этом в эфире "5 канала" рассказал экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Примечательно и то, что Пекин заинтересован в сохранении именно Путина, взявшего определенные обязанности перед Поднебесной.

По его мнению, Китаю невыгодно, чтобы Украина при поддержке Америки и Европы победила Россию, потому что это стратегическое поражение его главного союзника. Оно запустит в России процессы саморазрушения. Дипломат утверждает, что это точно будет проигрыш России и конец режиму Путина.

"Очень важно, что китайцам нужна не просто Россия, им нужен именно Путин, потому что они его понимают и он подписался под обязательствами, которые должен выполнять", – сказал он.

В то же время и победа России в Украине, в результате которой украинское государство прекратит существование, что и называется полным достижением целей так называемой СВО, тоже не нужна Китаю. Пекин не заинтересован в сильной России, потому что встав с колен, она захочет изменить отношения на равноправные, уверен бывший министр.

Ранее Кулеба заявил, что мирное время в Европе закончилось. Все больше политиков в ЕС осознает приближение континентальной войны. Вторжение россиян должно начаться раньше, чем Европа окрепнет.