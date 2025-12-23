Заморозка войны, конец "гегемонии" и внутренний кризис — каким будет 2026 год для Украины: прогноз аналитиков

США отказываются от роли мирового полицейского, и это влияет на войну в Украине

Политический аналитик Игар Тышкевич представил прогноз на 2026 год, в котором обозначил глобальные политические тренды, возможные сценарии войны и роль США, Китая и Европы.

Формирование новой мировой системы и конец западной гегемонии

2026 год станет периодом оформления новой мировой системы, в которой исчезает доминирование Запада как единого центра влияния. Речь идет не только об изменении экономических балансов, а о глубокой политической и цивилизационной трансформации.

"Изменение понятия запад и прекращение западной гегемонии — это процесс, который стал очевидным еще несколько лет назад", — сказал Тышкевич.

Он подчеркнул, что модель, в которой либеральную демократию считали условием экономического благополучия, больше не является универсальной. Страны глобального Юга и Востока демонстрируют рост без воспроизведения западных политических моделей, что подрывает старую ценностную логику.

"Это не только вопрос экономики, это вопрос политический и цивилизационный", — пояснил аналитик.

Он отметил, что внутри Запада больше нет единства, а прежняя модель сотрудничества США с союзниками перестала работать.

Старая система сотрудничества Европы с США, когда Вашингтон был драйвером внешней политики в обмен на предоставление зонтика безопасности, сегодня уже не работает. Если нет зонтика безопасности, но есть желание быть лидером, то у партнеров возникает вопрос: "а где наш голос". Мы не можем говорить о развале системы, как бы того хотелось России. Но это большой вызов для всего мира Игарь Тышкевич

Игарь Тышкевич

Эрозия международных правил и парадокс ролей США и Китая

Одним из ключевых трендов аналитик назвал постепенное разрушение международных норм и правил, сформированных после Второй мировой войны. По его словам, этот процесс идет давно, но сейчас он стал особенно заметен из-за изменения экономики и внешней политики ведущих государств.

"Мы видим, что старые механизмы либо не работают, либо работают очень плохо", — пояснил он.

Тышкевич обратил внимание на парадоксальную ситуацию: США все чаще отказываются от правил, которые сами же создавали, в то время как Китай сейчас заинтересован в их сохранении.

Парадоксально, но систему, которую создавали на Западе, сегодня пока защищает Восток Игарь Тышкевич

Игарь Тышкевич / Facebook-страница

Аналитик подчеркнул, что Пекин делает это не из идеологических соображений, а из рационального расчета, так как действующая система на данный момент выгодна для реализации китайских интересов.

Многополярность и усиление региональных лидеров

Тышкевич подчеркнул, что мир входит не в двухполярную модель, а в фазу фактической многополярности, где наряду с США и Китаем растет роль региональных лидеров. Именно они все активнее формируют собственную политику без оглядки на глобальные центры.

"Система двух полюсов по состоянию на сегодня не сформирована", — сказал он.

В качестве примеров аналитик привел Турцию, которая фактически стала доминантой Черноморского региона, и Польшу с амбициями регионального лидерства в Европе.

"Турция сегодня де-факто является доминантой в Черноморском регионе и выходит со своими интересами далеко за его пределы", — отметил Тышкевич.

По его словам, такая система нестабильна и динамична, но в то же время открывает дополнительные возможности для государств, не принадлежащих к глобальным гегемонам.

"Для государств, находящихся в более слабом положении, это большая возможность для маневра", — сказал он.

Стратегия США, Китая и вызовы для Европейского Союза

Аналитик очертил изменение американской стратегии как отход от гегемонии к оптимизации присутствия в мире. США, по его словам, концентрируют ресурсы внутри страны и уменьшают расходы на роль мирового полицейского.

Китай, по его оценке, вместо этого формирует свой круг влияния, но не стремится брать на себя ответственность за глобальную безопасность.

"Китай не хочет становиться мировым полицейским, в том числе из-за ограниченных ресурсов", — отметил он.

В этих условиях Европейскому союзу приходится выстраивать собственную систему безопасности без гарантированной внешней защиты.

Карта Европейского Союза

Риски и возможности для Украины в 2026 году

Говоря об Украине, Тышкевич признал наличие реального риска сокращения помощи со стороны партнеров, даже несмотря на уже принятые финансовые решения.

В то же время он подчеркнул, что в условиях регионализации Украина получает возможность активнее работать напрямую с отдельными государствами, минуя сложные процедуры на уровне ЕС.

Часто проще работать с отдельными государствами, чем пробивать решения через Брюссель Игарь Тышкевич

Отдельно он обратил внимание на проблему украинской внешней политики после 2022 года.

"Мы долгое время играли на эмоциях и ценностях, но сейчас не хватает рациональных тезисов о том, как мы будем сотрудничать с партнерами после войны", — сказал аналитик.

Сценарии завершения или замораживания войны

Тышкевич заявил, что сценарное поле завершения войны сузилось до нескольких вариантов. Первый — так называемый финский сценарий, предполагающий юридическое признание оккупированных территорий.

"Финский сценарий — это тактическая поражение Украины с юридическим признанием так называемых новых территорий России", — сказал он.

Второй — грузинский или корейский сценарий, который аналитик назвал базовым на сегодняшний день.

"Речь идет о потере контроля над территориями без их политического признания", — пояснил Тышкевич.

Оккупированные территории Грузии

Третий вариант — переходный, предполагающий замораживание боевых действий и продолжение политических консультаций.

"Заморозка войны не означает ее завершения, это лишь отсрочка политического решения", — подчеркнул он.

Почему США не выйдут из мирного процесса

Отвечая на вопросы из зала, Тышкевич заявил, что Дональд Трамп не может просто выйти из переговорного процесса, так как это противоречит его политическим интересам.

"Он не может выйти из процесса, потому что это противоречит принципу "Make America Great Again"", — сказал аналитик.

По его словам, Вашингтон заинтересован в выгодах как от Украины, так и от России, прежде всего в контексте противостояния с Китаем.

Для Соединенных Штатов ключевой проблемой является Пекин, а не Москва или Киев Игар Тышкевич

Дональд Трамп и Си Цзиньпин / WhiteHouse

Внутреннее состояние Украины

Тышкевич охарактеризовал внутреннюю ситуацию в Украине как управляемый кризис, который, однако, ухудшился по сравнению с прошлым годом.

"Украина и год назад, и сегодня находится в состоянии управляемого кризиса, но ситуация ухудшилась", — сказал он.

Он отметил падение доверия к государственным институтам и дефицит экономических ресурсов.

"Потребности Украины оцениваются в 90-110 миллиардов долларов, в то время как подтвержденное финансирование не покрывает этих объемов", — пояснил аналитик.

Российская экономика и мотивация Кремля

Говоря о России, Тышкевич отметил, что ее гражданская экономика деградирует, но ресурсов для ведения войны на текущий год хватает.

"Российскую экономику нельзя назвать здоровой, но на войну деньги у них есть", — сказал он.

В то же время Путин, по его словам, нуждается в геополитических бонусах для внутренней легитимации.

"Для Путина критично выйти из этой войны не с нулевым результатом, а с ощущением победы", — подчеркнул аналитик.

Безопасность Европы, НАТО и роль Украины

Тышкевич не ожидает резкой трансформации НАТО в 2026 году, но прогнозирует появление параллельных форматов безопасности между отдельными странами.

"Я бы не ставил на трансформацию НАТО, скорее на появление параллельных договоренностей", — сказал он.

Он подчеркнул, что Украина может стать важным элементом региональной безопасности в Восточной Европе.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что народные депутаты создают рабочую группу для подготовки решений по проведению выборов в Украине. В ее состав планируют пригласить представителей оппозиции, СМИ и общественных организаций.