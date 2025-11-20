Отказ от территорий и сокращение армии: какие требования к Украине содержит "мирный план США" (фото)
С России предполагается снять санкции и вернуть ее в G8
В четверг, 20 ноября, народный депутат Украины от политической силы "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко опубликовал 28 пунктов "мирного плана США". Как ранее писали СМИ, Украина должна отказаться от вступления в НАТО и ограничить численность ВСУ. С России будут сняты санкции.
Скриншоты документа он выложил на своем Telegram-канале. Контролировать выполнение условий будет "Совет мира", возглавляемый президентом США Дональдом Трампом. Позже идентичный текст предполагаемого соглашения обнародовало и издание Axios, ссылаясь на полученный документ, содержание которого журналистам подтвердили украинский и американский чиновники, а также неназванный источник, знакомый с предложенными пунктами.
1. Безопасность и политический статус Украины
- Подтверждение суверенитета Украины.
- Украина получает гарантии безопасности от США, но с условиями.
- Украина закрепляет внеблоковость и отказ от НАТО в Конституции, НАТО подтверждает не членство Украины навсегда.
- Численность ВСУ ограничивается.
- Украина остается безъядерным государством.
2. Территориальные вопросы
- Крым, Донецк и Луганск признаются де-факто российскими.
- Херсон и Запорожье – "заморожены" на линии столкновения.
- Часть территорий становится демилитаризованной буферной зоной под контролем РФ де-факто.
- Обе стороны обязуются не изменять границы силой.
3. Военные договоренности
- НАТО не размещает войска в Украине.
- Истребители НАТО размещаются в Польше.
- Диалог по безопасности между США – НАТО – РФ, создание американо-российской рабочей группы.
- Россия юридически фиксирует политику ненападения на Украину и Европу.
4. Экономический блок и восстановление Украины
- США и Европа запускают большой инвестиционный пакет для восстановления Украины.
- 100 млрд долларов замороженных российских активов – на восстановление Украины; США получают 50% дохода.
- Европа прибавляет еще 100 млрд.
- Остальные замороженные российские активы пойдут на совместные американо-российские проекты.
- Создание Фонда развития Украины, инвестиции в инфраструктуру, ресурсы, технологии.
5. Россия в мировой системе
- Постепенное снятие санкций.
- Возвращение РФ в G8.
- Долгосрочное экономическое сотрудничество США — РФ.
6. Гуманитарные вопросы
- Обмен "все на всех", возвращение гражданских и детей.
- Гуманитарные программы, воссоединение семей.
- Образовательные программы о толерантности.
- Отказ от "нацистской идеологии" (как условие в документе).
7. Энергетика и спецобъекты
- Запуск ЗАЭС под наблюдением МАГАТЭ, электричество — 50/50 между Украиной и РФ.
- США помогают восстанавливать украинскую газовую инфраструктуру.
8. Внутренние политические процессы в Украине
- Выборы спустя 100 дней после подписания соглашения.
- Полная амнистия всем участникам войны.
9. Выполнение и контроль
- Соглашение юридически обязательно.
- Контроль осуществляет "Совет мира" под руководством Дональда Трампа.
- В случае нарушения будут введены санкции.
- После подписания — немедленное прекращение огня и отведение на согласованные позиции.
С остальными пунктами можна ознакомиться ниже — на сканах документа.
Следует отметить, что подлинность этого документа не подтверждена. Вместе с тем спикер Армии США Дэйв Батлер заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и министр армии США Дэн Дрисколл договорились об "агрессивных сроках подписания" соглашения.
"Для начала это будет соглашение между США и Украиной. Это комплексный план прекращения войны", – подчеркнул он.
Батлер добавил, что Дрисколл и Зеленский провели часовую встречу один на один, затем еще час он встречался с более широкой группой.
"Президент Трамп отправил представителей Армии США, потому что мы являемся партнерами с украинцами с первого дня. Мы здесь, чтобы поддержать украинцев, как и в течение всего этого конфликта, и мы здесь, чтобы убедиться, что это хороший план для украинского народа", – пояснил он.
Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин провел совещание на одном из командных пунктов группировки "Запад". Несмотря на разговоры дипломатов о мире, он не удержался от нападок на руководство Украины.