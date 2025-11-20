Отказ от территорий и сокращение армии: какие требования к Украине содержит "мирный план США" (фото)

С России предполагается снять санкции и вернуть ее в G8

В четверг, 20 ноября, народный депутат Украины от политической силы "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко опубликовал 28 пунктов "мирного плана США". Как ранее писали СМИ, Украина должна отказаться от вступления в НАТО и ограничить численность ВСУ. С России будут сняты санкции.

Скриншоты документа он выложил на своем Telegram-канале. Контролировать выполнение условий будет "Совет мира", возглавляемый президентом США Дональдом Трампом. Позже идентичный текст предполагаемого соглашения обнародовало и издание Axios, ссылаясь на полученный документ, содержание которого журналистам подтвердили украинский и американский чиновники, а также неназванный источник, знакомый с предложенными пунктами.

1. Безопасность и политический статус Украины

Подтверждение суверенитета Украины.

Украина получает гарантии безопасности от США, но с условиями.

Украина закрепляет внеблоковость и отказ от НАТО в Конституции, НАТО подтверждает не членство Украины навсегда.

Численность ВСУ ограничивается.

Украина остается безъядерным государством.

2. Территориальные вопросы

Крым, Донецк и Луганск признаются де-факто российскими.

Херсон и Запорожье – "заморожены" на линии столкновения.

Часть территорий становится демилитаризованной буферной зоной под контролем РФ де-факто.

Обе стороны обязуются не изменять границы силой.

3. Военные договоренности

НАТО не размещает войска в Украине.

Истребители НАТО размещаются в Польше.

Диалог по безопасности между США – НАТО – РФ, создание американо-российской рабочей группы.

Россия юридически фиксирует политику ненападения на Украину и Европу.

4. Экономический блок и восстановление Украины

США и Европа запускают большой инвестиционный пакет для восстановления Украины.

100 млрд долларов замороженных российских активов – на восстановление Украины; США получают 50% дохода.

Европа прибавляет еще 100 млрд.

Остальные замороженные российские активы пойдут на совместные американо-российские проекты.

Создание Фонда развития Украины, инвестиции в инфраструктуру, ресурсы, технологии.

5. Россия в мировой системе

Постепенное снятие санкций.

Возвращение РФ в G8.

Долгосрочное экономическое сотрудничество США — РФ.

6. Гуманитарные вопросы

Обмен "все на всех", возвращение гражданских и детей.

Гуманитарные программы, воссоединение семей.

Образовательные программы о толерантности.

Отказ от "нацистской идеологии" (как условие в документе).

7. Энергетика и спецобъекты

Запуск ЗАЭС под наблюдением МАГАТЭ, электричество — 50/50 между Украиной и РФ.

США помогают восстанавливать украинскую газовую инфраструктуру.

8. Внутренние политические процессы в Украине

Выборы спустя 100 дней после подписания соглашения.

Полная амнистия всем участникам войны.

9. Выполнение и контроль

Соглашение юридически обязательно.

Контроль осуществляет "Совет мира" под руководством Дональда Трампа.

В случае нарушения будут введены санкции.

После подписания — немедленное прекращение огня и отведение на согласованные позиции.

С остальными пунктами можна ознакомиться ниже — на сканах документа.

Следует отметить, что подлинность этого документа не подтверждена. Вместе с тем спикер Армии США Дэйв Батлер заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и министр армии США Дэн Дрисколл договорились об "агрессивных сроках подписания" соглашения.

"Для начала это будет соглашение между США и Украиной. Это комплексный план прекращения войны", – подчеркнул он.

Батлер добавил, что Дрисколл и Зеленский провели часовую встречу один на один, затем еще час он встречался с более широкой группой.

"Президент Трамп отправил представителей Армии США, потому что мы являемся партнерами с украинцами с первого дня. Мы здесь, чтобы поддержать украинцев, как и в течение всего этого конфликта, и мы здесь, чтобы убедиться, что это хороший план для украинского народа", – пояснил он.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин провел совещание на одном из командных пунктов группировки "Запад". Несмотря на разговоры дипломатов о мире, он не удержался от нападок на руководство Украины.