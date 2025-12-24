Які 20 пунктів зараз в мирній угоді, коли вибори та що чекає Донеччину. Головні заяви Зеленського на закритій зустрічі

ЗАЕС та Донецька область — найскладніші питання зараз

Перемовини про мирну угоду та закінчення війни в Україні — головна тема обговорення останніх тижнів. Про що вже вдалося домовитися, та які найбільш проблемні моменти залишилися, розповів президент України Володимир Зеленський на закритій зустрічі з журналістами. "Телеграф" зібрав для вас найголовніші його заяви.

Які документи готує Україна

Є система документів:

Драфт 20-пунктного документу, framework, базовий документ про закінчення війни, політичний документ між нами, Америкою, Європою і "рускімі", їх реакцію на нього чекаємо.

Багатостороння рамка гарантій безпеки для України, це тристоронній документ, детально пропрацьований, – Україна, США і Європа.

Рамка гарантій безпеки для України від США.

У нас є окремий додаток – це військовий вимір щодо безпекових гарантій для України, і це детальний план того, як реально гарантується безпека у тих чи інших обставинах.

Також у нас пропрацьований з американською стороною документ щодо відновлення та економічного розвитку, так називаємо цей документ: дорожня карта процвітання України до 2040 року.

Про що угода на 20 пунктів

Це рамковий документ, який пройшов через значну еволюцію – це той документ, який раніше починався з 28 пунктів.

20 пунктів, що залишилися:

Суверенітет України буде перепідтверджено. Повна та беззаперечна угода про ненапад між Росією та Україною. Україна отримає міцні гарантії безпеки. Чисельність Збройних Сил України лишатиметься на рівні 800 тисяч у мирний час. США, НАТО та європейські держави-підписанти нададуть Україні гарантії безпеки, які відзеркалюватимуть статтю 5. Росія закріпить політику ненападу щодо Європи та України у всіх необхідних законах, всіх необхідних документах про ратифікацію, включаючи ратифікацію переважною більшістю голосів у Державній Думі. Україна стане членом ЄС у певний конкретно визначений час і отримає короткостроковий привілейований доступ до ринку Європи. Міцний пакет глобального розвитку для України, який буде визначено в окремій угоді про інвестиції та майбутнє процвітання, і це буде охоплювати широкий спектр економічних сфер, включаючи: розвиток технологій, ШІ та інфраструктури, відновлення газової інфраструктури та території, видобуток копалин тощо. Буде створено кілька фондів для вирішення питань відновлення української економіки, реконструкції пошкоджених районів та регіонів, гуманітарних питань. Метою буде залучення 800 мільярдів доларів за рахунок акціонерного капіталу, грантів, боргових зобов’язань, внесків приватного сектору, щоб допомогти Україні повністю реалізувати свій потенціал. Після укладення цієї угоди Україна пришвидшить процес укладення угоди про вільну торгівлю зі США. Україна підтверджує, що вона залишатиметься без’ядерною державою, згідно з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї. Запорізька атомна електростанція буде експлуатуватися спільно трьома країнами – Україна, США, Росія. Щодо цього пункту фактично ще не знайшли компроміс. США пропонують "33% на 33% на 33%". Ще обговорюється, за які кошти буде відновлюватися станція та дамба. Україна також вважає, що для нормальної роботи ЗАЕС росіяни мають вийти з Енергодара і Каховської ГЕС. Питання болюче, і на нього згоди немає. Поки що. Обидві країни зобов'язуються впроваджувати освітні програми в школах, в усьому суспільстві, що сприяють розумінню та толерантності до різних культур, усувають расизм і упередження. Україна запровадить правила ЄС щодо релігійної толерантності та захисту мов меншин. В Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській областях лінія розташування військ на дату цієї угоди є де-факто визнаною лінією зіткнення. Російська Федерація має вивести свої війська з Дніпропетровської, Миколаївської, Сумської, Харківської областей. Розглядається введення вільних економічних зон — зокрема в Донецькій області, по якій шукають компроміс, і Енергодарі, однак за українським законодавством це можливо тільки шляхом референдуму. На референдум можуть виставити питання всього документу, згодні українці чи ні, і на його проведення треба мінімум 60 днів. І нам потрібне реальне припинення вогню на 60 днів. У разі створення спеціальних зон моніторинг там будуть здійснювати міжнародні сили. Після узгодження майбутніх територіальних домовленостей як Російська Федерація, так і Україна зобов'язуються не змінювати ці домовленості силою. Росія не перешкоджатиме Україні використовувати річку Дніпро та Чорне море для цілей комерційної діяльності. Буде укладено окрему морську угоду та угоду про доступ, яка охоплюватиме свободу судноплавства та перевезень. В рамках цієї угоди Кінбурнська коса буде демілітаризована. Для вирішення відкритих питань буде створено гуманітарний комітет. Всіх військовополонених та засуджених російською системою з 2014 року буде обміняно "всіх на всіх", будуть повернені всі затримані цивільні, діти та політичні в'язні. Україна має провести вибори якомога швидше після підписання угоди. Ця угода буде юридично обов'язковою. Її виконання буде контролюватися, гарантуватися Радою миру, під головуванням президента Трампа. Україна, Європа, НАТО, Росія, Сполучені Штати будуть частиною цього механізму. За порушення будуть передбачені санкції. Після того, як усі сторони погодяться з цією угодою, негайно набуде чинності повне припинення вогню.

Як працюватимуть гарантії безпеки, аналогічні 5 статті НАТО

Якщо Росія вторгнеться в Україну, на додаток до скоординованої військової відповіді, будуть відновлені всі глобальні санкції проти Росії.

Якщо Україна вторгнеться до Росії або без провокації відкриє вогонь по території Росії, гарантії безпеки будуть вважатись недійсними. Якщо Росія відкриє вогонь по Україні, гарантії безпеки наберуть чинності.

США також хочуть компенсацію за гарантії безпеки, але поки це питання викреслено — Україна веде розмову, що саме це означає.

Двосторонні безпекові гарантії не виключені за цією угодою. Це про можливості наших двосторонніх угод з 30 країнами, ми хочемо, щоб такі можливості у нас залишались. Це країни Коаліції охочих – 30 країн, це і Європа, і Канада, і Японія, які готові в тому чи іншому вигляді бути з нами в гарантуванні безпеки.

Членство в НАТО

На нашу думку, це вибір членів НАТО – мати Україну або ні. І наш вибір зроблений. Ми відійшли від змін Конституції України, що Україна не йде в НАТО. Це була вимога в 28 пунктах. І ми на це не йдемо. І ми знайшли аргументи. Вони хочуть окремо домовлятися – НАТО і Росія про майбутнє. І я думаю, що в цих окремих домовленостях вони і будуть підіймати питання українського членства в НАТО.

Ставлення Китаю

У Китаю рівна риторика щодо нас. Вони поважають територіальну цілісність України. Вони завжди говорять, що поважають наш суверенітет. Тому що для них самих це важливо геополітично. І вони кажуть: зброю "рускім" не даємо, готові працювати, хочемо, щоб війна закінчилась. Але практично вони нам не допомагають. Там, де вони передають верстати "рускім", ми завжди на цьому наголошуємо. Там, де вони передають їм велику кількість різних компонентів, наголошуємо також. Там, де вони відкривають ринок для "рускіх" щодо закупівлі дешевих китайських дронів, – кажемо про це. А вони кажуть: так ми для всіх відкриті. Ми кажемо: ні, ми не можемо купити, що правда. А вони кажуть: так, тоді будемо всі працювати. В принципі, ось такий діалог. Неконфліктний, зовсім неконфліктний, але і точно не той, який допомагає нам закінчити війну.