Путину не понравится. Украина отбросила два пункта с плана Трампа – NYT

Названа дата, когда продолжатся переговоры по мирному соглашению

Мирный план США с правками Украины исключает вывод украинской армии с территории Донбасса и не только. Эти требования вряд ли будут приняты Россией и Владимиром Путиным.

Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на источники. По словам собеседников издания, Украина фактически создала свой план, взяв за основу соглашение США.

Что нужно знать:

Трамп предложил Украине план по завершению войны из 28 пунктов, которые перекликаются с требованиями Кремля

Киев выбросил из соглашения пункты, которые считает категорически неприемлемыми, пишут СМИ

Переговоры по мирному плану должны продлиться 15 декабря в Германии

Собеседник NYT считает, что обновленный план США вряд ли примет Россия, ведь из него выбросили два ключевых требования: вопросы территорий и НАТО. Таким образом, Киев показывает Трампу, что требует мира исключительно на справедливых условиях без компромиссов.

В новой версии плана указано, что Украина должна сохранить контроль над районами на востоке Украины, которыми, согласно плану Трампа, она должна уступить, говорит источник. Речь идет о Луганской и Донецкой области.

Донецкая и Луганская области на карте

Еще один пункт отменяет американское требование отказа Украины от права вступления в НАТО. Таким образом, Киев пытается сохранить принцип политики открытых дверей Альянса.

"Оба изменения, вероятно, будут неприемлемы для России, которая хочет контролировать больше территории Украины и помешать Украине когда-нибудь вступить в НАТО", — говорится в материале.

Ожидается, что переговоры по мирному плану продолжатся на встрече европейских лидеров в Берлине в понедельник, 15 декабря.

Ранее "Телеграф" рассказывал, чего ждать от США и Трампа в 2026 году.