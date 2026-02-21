Символ воли и мужества. Почему площадь в Германии носит имена двух украинцев

Название она получила в 1998 году

В Европе есть немало мест, которые носят имена украинских деятелей или как-то связаны с Украиной. Не исключением стал и Франкфурт-на-Майне в Германии.

Ведь здесь находится площадь Голуба-Лебеденко (Golub -Lebedenko-Platz). "Телеграф" расскажет, почему она так называется и что в ней особенного.

Известно, что эта площадь – это мемориальное место. Оно получило свое название 14 марта 1998 года. Площадь назвали в честь двух украинских узников-военнопленных Адама Голуба и Георгия Лебеденко. Их имена выбрали неслучайно.

Площадь Голуба-Лебеденко в Германии

Ведь именно на этой площади в 1945 году были казнены Голуб и Лебеденко после попытки побега из концлагеря "Катцбах", который находился на территории завода "Адлерверке". Утром 14 марта двое парней из Украины попытались сбежать из концлагеря, но смотритель это заметил. Вдогонку украинцам бросились эсэсовцы. Лебеденко был застрелен прямо на площади, а Голубу удалось спрятаться в одном из подвалов рядом, однако его вскоре нашли.

Интересно, что площадь находится недалеко от бывшего концлагеря. Имена заключенных в ее названии напоминают людям не только об ужасах нацистского рейха, но и о жажде украинцев к свободе и их мужестве.

Для справки

Франкфурт или Франкфурт-на-Майне – один из самых больших городов Германии, расположенный на юго-западе страны ближе к центральной части. Является столицей земли Гессен. Город стоит на реке Майн. Население – 700 тысяч человек. В городе действует Православная Церковь Украины — Немецкий Деканат Франкфурт-на-Майне Маннхайм.

