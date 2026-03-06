Какой цвет ассоциируется с Харьковом: большинство пользователей назвали один вариант

Есть предположение, почему именно такой цвет

В соцсетях часто спрашивают мнение людей о разных городах, и недавно украинка решила узнать, какой цвет ассоциируется с Харьковом. Ответы в комментариях оказались очень разными, и среди них выделился один вариант, который написали большинство.

Пользовательница "Тhreads" спросила читателей, какой цвет они ассоциируют с Харьковом. Большинство ответило – зеленый, хотя некоторые предлагали графитовый, серый, желтый или голубой.

Почему зеленый?

Вероятно, потому, что в городе очень много парков и зеленых зон, где растут деревья и ухоженные газоны. Особенно известны парки Шевченко и Центральный. Светлые, свежескошенные газоны, деревья и цветники создают яркий зеленый фон, запоминающийся жителям и гостям.

К этому прилагаются и другие детали: фон герба Харькова имеет зеленый цвет. Кроме того форма работников, которые ухаживают за парками и мусорные пакеты в урнах города, часто тоже имеют такой цвет. Вместе это формирует устойчивую ассоциацию, поэтому Харьков для многих – это город зеленых парковых зон и свежести.

Почему жители и посетители "видят" Харьков зеленым? Фото: Телеграф

