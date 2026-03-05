Гигантские цветы и конфеты: как выглядят весенние локации в прифронтовом Харькове (репортаж)

Город украшают к весенним праздникам несмотря на обстрелы

В прифронтовом Харькове есть традиция – украшать город к весенним праздникам. Глядя на некоторые локации невозможно поверить, что по областному центру прилетает каждый день. В этом и заключается смысл инсталляций: чтобы харьковчане могли хоть на минуту забыть о длящейся пятый год войне и восхитились прекрасным.

Весенний нарядный Харьков посетил корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Его кадры напоминают сказку.

Харьков в марте 2026 года

Новый декор весны все о том же — о красоте, любви и женственности. Часть города сохранила красный цвет, который преобладал год назад. Харьковчанам пришлись по вкусу огромные искусственные цветы и букеты. Говорят, что эта мода пришла из Европы.

Новинка этого года — много желтого, который символизирует пробуждение природы, особенно на фоне еще оставшегося снега. Этот цвет выбрали для центра города и центрального парка.

Коммунальщики своими руками сделали тысячи цветов из бумаги или перекрасили прошлогодние декорации. Старались обойтись тем, что уже было, чтобы много не тратить.

Эти цветы в 2025 году были розовыми

Эти гигантские конфеты для Гулливера сделаны из обычной водонепроницаемой кальки.

В городе также появились новые фигурки. Например, милый медвежонок, с которым уже хочется сфотографироваться.

Напомним, погода в Харькове обещает быть контрастной и динамичной. Начиная с 8 и 9 марта ситуация несколько стабилизируется, однако резкого потепления ждать не стоит.