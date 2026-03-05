Укр

Гигантские цветы и конфеты: как выглядят весенние локации в прифронтовом Харькове (репортаж)

Мария Назарова ,
Читати українською
Большой игрушечный медвежонок в центре Харькова
Большой игрушечный медвежонок в центре Харькова. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

Город украшают к весенним праздникам несмотря на обстрелы

В прифронтовом Харькове есть традиция – украшать город к весенним праздникам. Глядя на некоторые локации невозможно поверить, что по областному центру прилетает каждый день. В этом и заключается смысл инсталляций: чтобы харьковчане могли хоть на минуту забыть о длящейся пятый год войне и восхитились прекрасным.

Весенний нарядный Харьков посетил корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Его кадры напоминают сказку.

Харьков, март 2026
Харьков в марте 2026 года
Харьков, март 2026
Харьков, март 2026
Харьков, март 2026
Харьков, март 2026
Харьков, март 2026

Новый декор весны все о том же — о красоте, любви и женственности. Часть города сохранила красный цвет, который преобладал год назад. Харьковчанам пришлись по вкусу огромные искусственные цветы и букеты. Говорят, что эта мода пришла из Европы.

Новинка этого года — много желтого, который символизирует пробуждение природы, особенно на фоне еще оставшегося снега. Этот цвет выбрали для центра города и центрального парка.

Харьков, март 2026
Харьков, март 2026
Харьков, март 2026
Харьков, март 2026
Харьков, март 2026

Коммунальщики своими руками сделали тысячи цветов из бумаги или перекрасили прошлогодние декорации. Старались обойтись тем, что уже было, чтобы много не тратить.

Харьков, март 2026
Эти цветы в 2025 году были розовыми
Харьков, март 2026

Эти гигантские конфеты для Гулливера сделаны из обычной водонепроницаемой кальки.

Харьков, март 2026

В городе также появились новые фигурки. Например, милый медвежонок, с которым уже хочется сфотографироваться.

Харьков, март 2026

Напомним, погода в Харькове обещает быть контрастной и динамичной. Начиная с 8 и 9 марта ситуация несколько стабилизируется, однако резкого потепления ждать не стоит.

