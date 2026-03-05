Гигантские цветы и конфеты: как выглядят весенние локации в прифронтовом Харькове (репортаж)
Город украшают к весенним праздникам несмотря на обстрелы
В прифронтовом Харькове есть традиция – украшать город к весенним праздникам. Глядя на некоторые локации невозможно поверить, что по областному центру прилетает каждый день. В этом и заключается смысл инсталляций: чтобы харьковчане могли хоть на минуту забыть о длящейся пятый год войне и восхитились прекрасным.
Весенний нарядный Харьков посетил корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Его кадры напоминают сказку.
Новый декор весны все о том же — о красоте, любви и женственности. Часть города сохранила красный цвет, который преобладал год назад. Харьковчанам пришлись по вкусу огромные искусственные цветы и букеты. Говорят, что эта мода пришла из Европы.
Новинка этого года — много желтого, который символизирует пробуждение природы, особенно на фоне еще оставшегося снега. Этот цвет выбрали для центра города и центрального парка.
Коммунальщики своими руками сделали тысячи цветов из бумаги или перекрасили прошлогодние декорации. Старались обойтись тем, что уже было, чтобы много не тратить.
Эти гигантские конфеты для Гулливера сделаны из обычной водонепроницаемой кальки.
В городе также появились новые фигурки. Например, милый медвежонок, с которым уже хочется сфотографироваться.
Напомним, погода в Харькове обещает быть контрастной и динамичной. Начиная с 8 и 9 марта ситуация несколько стабилизируется, однако резкого потепления ждать не стоит.