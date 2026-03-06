Який колір асоціюється з Харковом: більшість користувачів назвали один варіант

Є припущення, чому саме такий колір

У соцмережах часто запитують думку людей про різні міста, і нещодавно українка вирішила дізнатися, який колір асоціюється з Харковом. Відповіді в коментарях виявилися дуже різними, і серед них виділився один варіант, який написали більшість.

Користувачка "Тhreads" запитала читачів, який колір вони асоціюють із Харковом. Більшість відповіла – зелений, хоча деякі пропонували графітовий, сірий, жовтий чи блакитний.

Чому саме зелений?

Ймовірно через те, що у місті дуже багато парків і зелених зон, де ростуть дерева та доглянуті газони. Особливо відомі парки Шевченка та Центральний. Світлі, свіжо скошені газони, дерева та квітники створюють яскравий зелений фон, який запам’ятовується жителям і гостям.

До цього додаються й інші деталі: фон герба Харкова має зелений колір. Крім того, форма працівників, які доглядають за парками, та сміттєві пакети в урнах міста часто теж мають такий колір. Разом це формує стійку асоціацію, тому Харків для багатьох – це місто зелених паркових зон і свіжості.

Чому жителі та відвідувачі "бачать" Харків зеленим. Фото: Телеграф

