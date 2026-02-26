Улица греха: где в Харькове были десятки борделей – это место сохранилось и сейчас (фото)

На одной улице было 20 борделей

Нетеченская улица в Харькове была средоточием разврата до конца 19 века. Именно на ней сосредоточилось наибольшее количество борделей — поэтому ее называли Миллионной. Их было настолько много, что местные даже обращались к губернатору, чтобы искоренить этот "очаг".

"Телеграф" собрал, что известно об истории этой улицы и ее известных жительницах. Как писал историк Андрей Парамонов в работе "История Харьковской проституции до 1917 года", одной из первых развратниц города можно считать женщину Стрельникову. Она жила у реки Нетечи. Именно она фигурирует в начале XIX века во многих документах.

Росту числа публичных домов способствовало несколько факторов, среди которых была легализация проституции в 1844 году. Были установлены правила борделей – их открывали с разрешения полиции, держателем могла быть только женщина от 30 до 60 лет, дети в борделе не должны жить, а работать там могли только от 16 лет.

Список публичных женщин в одном из домов на Нетеченской/ Источник: nakipelo.ua

Должны были быть списки проституированных женщин, сам бордель должен быть с обособленными кроватями, минимум ширмами, оговаривались чистое белье, забота о здоровье работниц и не только. Интересно, что по воскресеньям и праздничным дням работать начинали после обедни в церквях, а учащимся образовательных учреждений и несовершеннолетним юношам в бордели было нельзя.

Один из домов на улице Нетеченской/ Источник: 057

К 1858 году на этой улице уже было 20 борделей с около сотни публичных женщин. Среди них была известна Мария Ворожейкина. Харьковчанка проработала в этой сфере около 20 лет, а в старости стала сама держать бордель. Другая известная проститутка – мещанка Авдотья Козлова. Она была замужем, но это не стало преградой. Ее считали одной из самых красивых.

С 19 века сохранился дом № 35. Владелец после начала бума борделей сдал дом купцу из Бердичева Берке Тухшнейду, который открыл во флигеле харчевню для евреев. Родственница купца Екатерина в то же время в самом доме открыла публичный дом. Однако такое соседство долго не продержалось.

Дом №35 по улице Нетеченской/ Источник: otkudarodom.ua

Только в 1880-х годах публичные дома начали закрываться – неподалеку открыли женскую гимназию. Интересно, что кроме борделей на этой улице жили мастера разных ремесел, небогатые купцы. Большинство домов были разрушены во время Второй мировой войны и на их месте строили новые.

Музыкальная школа на Нетеченской/ Фото: Иван Пономаренко, 2015, moniacs.kh.ua

