Связь становится дороже: Vodafone повысит стоимость популярных тарифов, какие пакеты предлагают Киевстар и lifecell

Новые цены начнут действовать с 5 марта

Мобильный оператор "Vodafone Украина" объявил об изменении стоимости ряда тарифных планов. Уже в ближайшее время абоненты увидят новые суммы на своих счетах.

"Телеграф" проанализировал сайт мобильного оператора. Мы расскажем, как изменятся цены Vodafone, а также какие есть альтернативы.

Согласно обнародованным данным, Vodafone существенно пересматривает ценовую политику для популярных линеек Joice и SuperNet. В среднем стоимость пакетов растет на 50–70 гривен.

Основные изменения в тарифах Vodafone

Joice — 330 грн/мес. вместо 260 грн;

Joice Start 2023 — 330 грн/мес. вместо 260 грн;

SuperNet Start+ — 330 грн/мес. вместо 260 грн;

Joice Start — 340 грн/мес. вместо 270 грн;

Joice Start Special — 340 грн/мес. вместо 270 грн;

Turbo — 340 грн/мес. вместо 270 грн;

Joice PRO — 400 грн/мес. вместо 330 грн;

Joice PRO 2023 — 390 грн/мес. вместо 320 грн;

SuperNet Pro — 400 грн/мес. вместо 340 грн;

Joice MAX 2023 — 450 грн/мес. вместо 390 грн;

Joice MAX — 520 грн/мес. вместо 450 грн;

SuperNet Unlim — 520 грн/мес. вместо 470 грн;

Light+ — 230 грн/мес. вместо 185 грн;

SuperNet Turbo 4G — 320 грн/мес. вместо 250 грн;

SuperNet Turbo 2019 — 320 грн/мес. вместо 250 грн.

Издание Novyny.live пишет, что абоненты получат больше гигабайтов мобильного интернета, минут на разговоры по Украине и минут для звонков в роуминге. О потенциальных переменах Vodafone обещал предупредить в сообщении. Новые тарифы начнут действовать с 5 марта.

Что предлагают другие мобильные операторы

Другие мобильные операторы продолжают борьбу за клиента и предлагают украинцам разные комбинации услуг, в том числе конвергентные решения (мобильная связь + домашний интернет).

Оператор lifecell предлагает довольно широкую палитру выбора, где цены варьируются в зависимости от объема услуг. В линейке смарт-тарифов выделяется пакет "Макси", который за 270 грн предоставляет 25 ГБ интернета и 750 минут по Украине. Более мощный тариф "Мега" за 350 грн. обеспечивает полный безлимит на интернет и 1000 минут на все сети.

Для специфических потребностей оператор создал тариф "Забота" за 190 грн, ориентированный на пенсионеров, и тариф "Гаджет", цена которого стартует от 135 грн. Отдельного внимания заслуживает линейка "Лайфсет", предлагающая наиболее доступный вход в конвергентные услуги. Так, тариф "Лайфсет S" стоит всего 100 грн. за 10 ГБ и домашний интернет, "Лайфсет M" за 175 грн. предлагает уже 25 ГБ, а премиальный "Лайфсет XL" за 500 грн. включает 50 ГБ мобильного интернета, полный безлимит домашней связи и доступ к телевидению.

Тарифы lifecell

lifecell Тарифы

На фоне изменений в Vodafone компания "Киевстар" продолжает активно продвигать конвергентные услуги, сочетающие мобильную связь и домашний интернет. Например, тариф "ВСЕ ИТОГО Легкий" за 370 грн предлагает пользователям 40 ГБ мобильного трафика, безлимит в сети и 300 минут на другие номера вместе с домашним интернетом на скорости до 300 Мбит/с.

Для тех, кто нуждается в максимальных возможностях, предусмотрен тариф "ВСЕ ИТОГО Крутой", где за 450 грн клиент получает полный безлимит на мобильный интернет и домашний гигабит. Если же пользователю требуется исключительно мобильный интернет без ограничений, оператор предлагает пакет "СуперГиг" за 350 грн/мес. Также компания не забывает о социально уязвимых категориях: для пожилых людей или лиц с инвалидностью действует тариф "ВСЕ ВМЕСТЕ Комфорт" по цене 220 грн/мес.

Тарифы "Киевстар"

Ранее "Телеграф" писал, что украинцы нашли способ получить скидку в 50% на тарифы мобильных операторов.