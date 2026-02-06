Массовые скидки в "АТБ": какие 20 популярных продуктов можно купить с "желтыми" ценниками
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Среди товаров можно купить популярный "бодрый" напиток
В украинской сети супермаркетов "АТБ" ввели новые акционные предложения на ряд популярных товаров. Скидки действуют на некоторые напитки, молочную и мясную продукцию, а также на бакалею и снеки.
Размер экономии местами достигает более 42%. Подробнее об этом написал "Телеграф".
Первые 10 товаров со скидками от 39%
Кофе и кофейные напитки
Существенно снизились цены на продукцию бренда Jacobs, стабильно пользующуюся высоким спросом среди потребителей. В частности:
- Кофе Jacobs Monarch, растворимый сублимированный, 190 г — −42%, 309,90 грн
- Кофейный напиток Jacobs Cappuccino Choco, 0,5 кг — −42%, 179,90 грн
Сухие завтраки
По акционной цене можно приобрести популярные сухие завтраки, которые подходят как для взрослых, так и для детей.
- AXA Muesli хрустящие фруктовые, 330 г — −40%, 50,90 грн
- AXA Muesli шоколадные с медом, 330 г — −40%, 50,90 грн
Мясные и колбасные изделия
Значительные скидки действуют и на колбасную продукцию торговой марки "Мясная лавка" и другие позиции мясного ассортимента.
- Колбаса "Мясная лавка" Своя лига Золотистая, с/у — 40%, 336,89 грн
- Изделие мясное, колбасный ряд, 420 г (гурман с сыром) — −40%, 65,90 грн
- Колбаса "Мясная лавка" Своя лига Молочная, 0,55 кг — −40%, 107,90 грн
- Колбаса "Мясная лавка" Своя лига Шинкова, 0,5 кг — −40%, 137,90 грн
Сыры
В рамках акции подешевели и отдельные молочные продукты.
- Сыр плавленый, 70 г (со вкусом грибов и фирменный) — −37%, 13,90 грн
Полуфабрикаты
Для быстрого приготовления блюд в скидочной продаже есть и популярные полуфабрикаты.
- Пельмени "Три Медведя" фирменные со свининой и говядиной, 0,85 кг — −40%, 159,90 грн.
Другие 10 товаров со скидками от 35 до 39%
Скидки также затронули популярные чаи бренда Tea Moments. Покупателям предлагают несколько вкусов в формате пирамидок:
- травяной чай с цитрусом, мятой и бузиной — 47,30 грн;
- зеленый чай со вкусом клубники и тропических фруктов — 46,30 грн;
- черный чай с цитрусовыми нотами — 46,30 грн.
Все позиции продаются со скидкой около 36%.
Любители кофе могут также воспользоваться акционными предложениями. В частности:
- растворимый кофе Nescafe Gold (280 г) — 404,90 грн;
- растворимый кофе Nescafe Gold (200 г) — 299,90 грн;
- растворимый кофе Nescafe Espresso (150 г) — 305,30 грн;
- молотый кофе Fort Intense Taste (225 г) — 125,50 грн.
Среди акционных товаров представлены и снеки. Например, нагетсы (400 г) можно приобрести за 69,90 грн, что примерно на треть дешевле стандартной стоимости.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Харькове действуют большие скидки на продукты в популярном магазине.