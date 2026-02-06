Скидочная волна в "Сильпо": что стоит купить за полцены

На твердом сыре можно сэкономить 300 гривен, если брать килограмм

В "Сильпо" на этой неделе действуют большие скидки на популярные продукты. Среди акционных товаров – овощи, сыры, десерты и хозяйственные товары, цены на которые снижены до 50%.

В Telegram-канале "Акции и скидки супермаркетов" опубликовали газеты с товарами и продуктами повседневного потребления. Подробнее написал "Телеграф".

Приятные предложения:

Овощи и фрукты

Томат Azura чери сливкой, 250 г – всего 89,0 грн вместо 109,0 грн (скидка 18%);

– всего 89,0 грн вместо 109,0 грн (скидка 18%); Перец красный, 1 кг – 204,0 грн вместо 259,0 грн (-21%).

Сыры и молочные продукты

Сыр Bonfetto "Моцарелла" 45% или "Сулугуни" 45%, 180 г – 49,99 грн вместо 86,99 грн (-43%);

– 49,99 грн вместо 86,99 грн (-43%); Сыр кисломолочный "Ферма" 5%, 350 г – 59,99 грн вместо 99,0 грн (-39%);

– 59,99 грн вместо 99,0 грн (-39%); Сыр Deli Q DAILY "Гауда" 48%, слайсы, 300 г – 149,0 грн вместо 254,0 грн (-41%);

– 149,0 грн вместо 254,0 грн (-41%); Сыр Polmlek "Эдам" 43%, 100 г – 29,90 грн вместо 59,90 грн (-50%).

Выпечка и десерты

Торт "Наполеон" шоколадный, 100 г – 23,90 грн вместо 35,90 грн (-33%).

Макароны

Изделия макаронные "Чумак" – "Бабочки" или "Капеллини", 400 г – 29,99 грн вместо 55,99 грн (-46%).

Хозяйственные товары

Полотенца бумажные Nua Double Roll 1=2, 3-слойные, шт – 49,99 грн вместо 99,0 грн (-50%).

Отметим, скидка продлится до 11 февраля.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие 20 популярных продуктов можно купить с "желтыми" ценниками в "АТБ".