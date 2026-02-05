Укр

Новые скидки в "АТБ": что можно прямо сейчас урвать по очень низкой цене

Денис Подставной
Большие скидки позволяют существенно экономить

В сети супермаркетов "АТБ" обновились предложения еженедельной акции. В связи с этим на многие товары были установлены скидки, которые позволяют экономить сотни гривен.

"Телеграф" рассказывает о 5 товарах, которые можно приобрести в АТБ по акции до 10 февраля (включительно).

  • Колбаса молочная "Мясная лавка/Своя линия" (шт) — 107 гривен вместо 179 (скидка 40%)
  • Сыр полутвердый пластинками "Ryki" Маасдам (упаковка) — 61 гривна вместо 87 (скидка 29%)
  • Семга слабосоленая "Своя линия" (100г) — 104 гривны вместо 139 (скидка 25%)
  • Моющее средство "Neo" (0,5л) — 35 гривен вместо 56 (скидка 37%)
  • Кофе растроримый "Nescafe Gold" (200г) — 299 вместо 470 (скидка 36%)
Почему продукты продаются по акции?

Некоторые считают, что все скидки ставят только на продукты, у которых подходят к концу сроки годности. Однако чаще всего такое мнение является ошибочным. На самом деле для акций есть целый ряд других причин:

  • Освобождение полок для новых поставок.
  • Скидки привлекают покупателей (некоторые могут купить больше, чем планировали, или попробовать новые продукты)
  • Сезонные распродажи. В конце сезона продукты и товары, которые менее популярны, снижают в цене, чтобы продать быстрее.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Запорожье есть уникальное зеленое АТБ.

