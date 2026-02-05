Новые скидки в "АТБ": что можно прямо сейчас урвать по очень низкой цене
Большие скидки позволяют существенно экономить
В сети супермаркетов "АТБ" обновились предложения еженедельной акции. В связи с этим на многие товары были установлены скидки, которые позволяют экономить сотни гривен.
"Телеграф" рассказывает о 5 товарах, которые можно приобрести в АТБ по акции до 10 февраля (включительно).
- Колбаса молочная "Мясная лавка/Своя линия" (шт) — 107 гривен вместо 179 (скидка 40%)
- Сыр полутвердый пластинками "Ryki" Маасдам (упаковка) — 61 гривна вместо 87 (скидка 29%)
- Семга слабосоленая "Своя линия" (100г) — 104 гривны вместо 139 (скидка 25%)
- Моющее средство "Neo" (0,5л) — 35 гривен вместо 56 (скидка 37%)
- Кофе растроримый "Nescafe Gold" (200г) — 299 вместо 470 (скидка 36%)
Почему продукты продаются по акции?
Некоторые считают, что все скидки ставят только на продукты, у которых подходят к концу сроки годности. Однако чаще всего такое мнение является ошибочным. На самом деле для акций есть целый ряд других причин:
- Освобождение полок для новых поставок.
- Скидки привлекают покупателей (некоторые могут купить больше, чем планировали, или попробовать новые продукты)
- Сезонные распродажи. В конце сезона продукты и товары, которые менее популярны, снижают в цене, чтобы продать быстрее.
