До 58%: в Харькове действуют большие скидки на продукты в популярном магазине (фото)

Можно приобрести 10 разных товаров

В магазинах "Чудо Маркет" обновили акционные предложения на популярные товары повседневного спроса. Покупателям предлагают скидки на напитки, продукты, бытовую химию и вещи для дома, а часть товаров продается почти вдвое дешевле.

Скидки действуют с 3 по 16 февраля 2026 года. Подробнее о них написал "Телеграф".

Среди предложений:

Напитки и продукты:

Кофейный напиток Jaffa Ice Coffee 0,25л — 24,90 грн (скидка 58%, старая цена 59,89 грн).

— 24,90 грн (скидка 58%, старая цена 59,89 грн). Колбаса вареная "Лікарська" ДСТУ (весовая) — 15,99 грн (скидка 48%, было 30,97 грн).

— 15,99 грн (скидка 48%, было 30,97 грн). Чай Monomax 1001 Nights, 80 пакетиков – 59,90 грн (скидка 38%, было 96,49 грн).

– 59,90 грн (скидка 38%, было 96,49 грн). Чай Sherlock Secrets (в ассортименте) – 49,50 грн (скидка 44%, было 88,13 грн).

– 49,50 грн (скидка 44%, было 88,13 грн). Чай G’tea пакетирован (в ассортименте) – от 49,90 грн (скидка примерно 41%).

– от 49,90 грн (скидка примерно 41%). Мармелад желейный "Стимул", 100 г – 11,99 грн (скидка 45%, было 21,68 грн).

Одежда и мелкие товары:

Женские махровые носки — 29,90 грн (скидка 40%, было 49,90 грн).

Бытовая химия и товары для дома:

Средства для уборки Galax (в ассортименте) – 69,90 грн (скидка 54%, было 150,70 грн).

– 69,90 грн (скидка 54%, было 150,70 грн). Мочалки для душа (в ассортименте) — 39,90 грн (скидка около 43%, дополнительно указан бонус 5% на карту лояльности)

— 39,90 грн (скидка около 43%, дополнительно указан бонус 5% на карту лояльности) Кухонные аксессуары (в ассортименте) – от 12,90 грн (скидка примерно 48%)

Цены на продукты и товары в "Чудо Маркет". Фото: Телеграф

