До 58%: в Харькове действуют большие скидки на продукты в популярном магазине (фото)

До 58%: в Харькове действуют большие скидки на продукты в популярном магазине

Марина Бондаренко
Цены в магазине
Фото Колаж "Телеграфа"

Можно приобрести 10 разных товаров

В магазинах "Чудо Маркет" обновили акционные предложения на популярные товары повседневного спроса. Покупателям предлагают скидки на напитки, продукты, бытовую химию и вещи для дома, а часть товаров продается почти вдвое дешевле.

Скидки действуют с 3 по 16 февраля 2026 года. Подробнее о них написал "Телеграф".

Среди предложений:

Напитки и продукты:

  • Кофейный напиток Jaffa Ice Coffee 0,25л — 24,90 грн (скидка 58%, старая цена 59,89 грн).
  • Колбаса вареная "Лікарська" ДСТУ (весовая) — 15,99 грн (скидка 48%, было 30,97 грн).
  • Чай Monomax 1001 Nights, 80 пакетиков – 59,90 грн (скидка 38%, было 96,49 грн).
  • Чай Sherlock Secrets (в ассортименте) – 49,50 грн (скидка 44%, было 88,13 грн).
  • Чай G’tea пакетирован (в ассортименте) – от 49,90 грн (скидка примерно 41%).
  • Мармелад желейный "Стимул", 100 г – 11,99 грн (скидка 45%, было 21,68 грн).

Одежда и мелкие товары:

  • Женские махровые носки — 29,90 грн (скидка 40%, было 49,90 грн).

Бытовая химия и товары для дома:

  • Средства для уборки Galax (в ассортименте) – 69,90 грн (скидка 54%, было 150,70 грн).
  • Мочалки для душа (в ассортименте) — 39,90 грн (скидка около 43%, дополнительно указан бонус 5% на карту лояльности)
  • Кухонные аксессуары (в ассортименте) – от 12,90 грн (скидка примерно 48%)
Какие продукты и товары можно со скидками купить в "Чудо Маркет"
Цены на продукты и товары в "Чудо Маркет". Фото: Телеграф
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, где дешевле всего купить растворимый кофе и сэкономить до 300 гривен.

