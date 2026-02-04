До 58%: в Харькове действуют большие скидки на продукты в популярном магазине (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Можно приобрести 10 разных товаров
В магазинах "Чудо Маркет" обновили акционные предложения на популярные товары повседневного спроса. Покупателям предлагают скидки на напитки, продукты, бытовую химию и вещи для дома, а часть товаров продается почти вдвое дешевле.
Скидки действуют с 3 по 16 февраля 2026 года. Подробнее о них написал "Телеграф".
Среди предложений:
Напитки и продукты:
- Кофейный напиток Jaffa Ice Coffee 0,25л — 24,90 грн (скидка 58%, старая цена 59,89 грн).
- Колбаса вареная "Лікарська" ДСТУ (весовая) — 15,99 грн (скидка 48%, было 30,97 грн).
- Чай Monomax 1001 Nights, 80 пакетиков – 59,90 грн (скидка 38%, было 96,49 грн).
- Чай Sherlock Secrets (в ассортименте) – 49,50 грн (скидка 44%, было 88,13 грн).
- Чай G’tea пакетирован (в ассортименте) – от 49,90 грн (скидка примерно 41%).
- Мармелад желейный "Стимул", 100 г – 11,99 грн (скидка 45%, было 21,68 грн).
Одежда и мелкие товары:
- Женские махровые носки — 29,90 грн (скидка 40%, было 49,90 грн).
Бытовая химия и товары для дома:
- Средства для уборки Galax (в ассортименте) – 69,90 грн (скидка 54%, было 150,70 грн).
- Мочалки для душа (в ассортименте) — 39,90 грн (скидка около 43%, дополнительно указан бонус 5% на карту лояльности)
- Кухонные аксессуары (в ассортименте) – от 12,90 грн (скидка примерно 48%)
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, где дешевле всего купить растворимый кофе и сэкономить до 300 гривен.