Безумные скидки в "Авроре". Что можно приобрести втрое дешевле уже сейчас

Есть товары, которые стоят всего 2 грн

Украинцы могут сэкономить немало денег, покупая товары на скидках, в частности, в магазине "Аврора". Сейчас там действуют большие скидки на популярные товары.

Об этом рассказала пользовательница Threads. Отметим, что скидки на товары действуют по 8 февраля при наличии акционной позиции.

На какие товары снижена цена:

Набор шоколадных конфет подарочный Millennium Golden Nut, 150 г продают за 29 грн вместо 169 грн.

Конфеты по акции в Авроре

Форма для льда – 2 грн вместо 19 грн.

Формочки для льда по акции в Авроре

Цветок декоративный искусственный, разный ассортимент стоит 99 грн вместо 169 грн.

Искусственный цветок по акции в Авроре

Емкость для соли или перца в форме звезды – 9 грн вместо 19 грн.

Емкость для соли по акции в Авроре

Набор зажимов для пакетов 5 шт. продается за 29 грн вместо 39 грн.

Зажимы по акции в Авроре

Набор стаканов низких 245 млх6 шт/уп стоит 99 грн вместо 149 грн.

Стаканы по акции в Авроре

Набор бокалов для вина 450 мл/2 шт – 169 грн вместо 199 грн.

Бокалы по акции в Авроре

Чешка фарфоровая 77 грн вместо 99 грн.

Чашка по акции в Авроре

Емкость для сыпучих продуктов 1 л — 29 грн, цена снижена на 26% с 39 грн.

Акции в Авроре до 8 февраля

Почему товары продаются по акции?

Некоторые люди считают, что все скидки ставят только на товары, имеющие дефекты. Однако зачастую такое мнение ошибочно. На самом деле, для акций есть ряд других причин:

Освобождение полок для новых поставок.

Скидки привлекают покупателей (некоторые могут купить больше, чем планировали, или попробовать новые продукты)

(некоторые могут купить больше, чем планировали, или попробовать новые продукты) Сезонные распродажи. В конце сезона продукты и менее популярные товары снижают в цене, чтобы продать быстрее.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие товары в "АТБ" можно приобрести по скидкам до 10 февраля.