Нелепые штаны Мелании Трамп вызвали бурю эмоций в сети (фото)

Дональд Трамп наоборот — похвалил жену во время мероприятия

Мелания Трамп — бывшая модель и супруга президента США Дональда Трампа, которая до брака выглядела совсем не так, как сейчас, снова заставила говорить о себе. И нет, на этот раз не из-за политики. На вечеринке губернаторов она появилась в серебристых штанах, мгновенно ставших главной темой для обсуждений в сети.

Что следует знать

Мелания Трамп вызвала хейт в сети, выбрав для официального мероприятия не вечернее платье, а серебристые брюки

Такое модное решение спровоцировало дискуссии – одни ее раскритиковали, а другим понравился лук первой леди США

Во время мероприятия Дональд Трамп публично похвалил жену и вспомнил ее новый документальный фильм

Для мероприятия с дресс-кодом "black tie" ("черный галстук") первая леди выбрала не вечернее платье, как другие гости, а узкие серебристые брюки из парчи от Dolce & Gabbana стоимостью 2395 тысяч долларов. Образ дополнила черной блузой с бантом на шее того же бренда — 2245 тысяч долларов.

Дональд Трамп и Мелания Трамп во время ужина губернаторов. Фото: Getty Images

На фоне гостей в смокингах и вечерних платьях, в частности, ее мужа — Дональда Трампа — такой выбор выглядел смело. А в сети такой лук для ужина в Белом доме назвали неуместным.

В X (бывший Twitter) критики не подбирали слова. Одни писали, что образ "скорее для дискотеки, чем для официального ужина", другие иронизировали об "алюминиевой фольге" и советовали сменить стилиста. Некоторые вообще назвал наряды неудачными для протокольного мероприятия. Об этом пишет The Sun.

Впрочем, нашлись и те, кто встал на сторону Мелании. Поклонники отметили, что первая леди выглядела эффектно и современно, а выбор брюк вместо платья — это об уверенности и собственном стиле. Мол, если уж ломать правила, то с блеском.

Ужин состоялся 21 февраля и собрал губернаторов-республиканцев. Во время выступления президент не обошел вниманием и свою жену, вспомнив ее недавний документальный проект "Мелания", рассказывающий о 20 днях из жизни Мелании Трамп перед второй инаугурацией Дональда Трампа в январе 2025 года. Он пошутил, что теперь может называть ее "кинозвездой".

