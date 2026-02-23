От гламурной блондинки до иконы элегантности: как выглядела Мелания до брака с Трампом

Появились кадры "прошлой жизни" первой леди США с пышными кудрями и в блестках

Мелания Трамп – первая леди США и бывшая модель словенского происхождения, которая в молодые годы появилась в файлах Эпштейна. После женитьбы на Дональде Трампе ее стиль стал значительно более сдержанным — гладкая укладка, классические силуэты и элегантность вместо откровенности.

Что следует знать

До замужества с Трампом модель любила гламурные образы с блестками, розовый цвет и облягающие наряды, что являлось частью ее имиджа

На архивных фото 2000-х годов первую леди не узнать — вместо идеально ровной укладки она носила пышные кудри и экспериментировала с блондом

Брак с миллиардером сменил ее гардероб на сдержанный и дипломатический, где царят классические костюмы, структурированные пальто и закрытые платья

На фото марта 2000 года, сделанном в Нью-Йорке во время премьеры бродвейского мюзикла Aida, тогда еще Мелания Кнаус (ее девичья фамилия) появляется с пышными кудрями. Ее волосы выглядят объемными и волнистыми — совсем не такими, к которым привыкла публика последних лет. Макияж уже тогда напоминал ее узнаваемый стиль с мягким акцентом на глаза, однако губы – с характерным для начала нулевых глянцевым блеском.

Мелания Трампа в 2000 году. Фото: Getty Images

Еще одно фото апреля 2000 года — с Пасхи в Mar-a-Lago. Мелания появилась со светлыми, почти блонд волосами и кучерявой укладкой. Ее образ был гораздо проще — минимум макияжа, белая майка и розовая юбка. Судя по этому, можно сделать вывод, что Мелания любила обжатые наряды с блестками и розовый цвет, что было характерно для ее профессии.

Дональд Трамп с Меланией в апреле 2000 года. Фото: Getty Images

После брака с Дональдом Трампом ее стиль постепенно трансформировался. Вместо блеска и гламурных силуэтов – структурированные пальто, классические костюмы, закрытые платья и взвешенная цветовая палитра. Образ стал более дипломатическим и сдержанным, соответствующим роли жены миллиардера, а впоследствии — первой леди.

Мелания Трампа в 2006 году. Фото: Getty Images

Мелания Трампа в 2005 году. Фото: Getty Images

Карьера Мелании началась еще в детстве. В пять лет она впервые вышла на подиум, в 16 уже снималась в рекламных кампаниях. Первые профессиональные фото она сделала для словенского фотографа Стане Ерко, а в 18 лет подписала контракт с миланским модельным агентством. Затем она работала в Париже и Милане, сотрудничая с европейскими модными брендами. Важным этапом явилось знакомство 1995 года с Паоло Замполли, совладельцем Metropolitan Models, который помог ей выйти на американский рынок.

Мелания и Дональд Трамп в феврале 2026 года. Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Дональд Трамп стал посмешищем, отвечая на банальный вопрос о Мелании. Президент США потерял дар речи, как только разговор затронул любовные дела.