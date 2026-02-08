Молодая Мелания Трамп засветилась на фото из "файлов Эпштейна": в сети указали на один нюанс

На снимке супруге Трампа 28 лет

После публикации нового массива документов по делу Джеффри Эпштейна в соцсетях начало активно распространяться фото, на котором якобы запечатлена Мелания Трамп рядом с сообщницей сексуального преступника Гислейн Максвелл и тремя неизвестными девушками. Утверждается, что снимок сделан в 1998 году, когда первой леди США было 28 лет.

Что нужно знать:

В сети распространяют фото, где Меланию Трамп показывают среди девушек, связанных с Эпштейном

Крупные СМИ и официальные публикации по делу не содержат этого фото

Снимок быстро разошелся по разным платформам, и пользователи предположили, что оно относится к числу недавно рассекреченных материалов по делу Эпштейна. В подписях утверждалось, что на нем Мелания позирует вместе с Максвелл и тремя другими женщинами или девушками, чьи лица скрыты.

Мелания Трамп и Гислейн Максвелл с неизвестными девушками

Первая девушка слева — это на самом деле Мелания, первая леди США, среди группы девушек из Восточной Европы, которых Эпштейн привез для богатых американцев говорилось в одном из постов X

Однако нет никаких подтверждений, что снимок происходит из пакета документов, опубликованных Министерством юстиции 30 января, сообщает проект Fact Check. Крупные СМИ также не использовали и не упоминали это изображение в своих материалах.

Проверка с помощью ИИ показала, что снимок, вероятно, не полностью сгенерирован нейросетью, но это не исключает цифровую обработку. Обратный поиск не выявил надежных источников изображения. Самая ранняя качественная версия была замечена как миниатюра к видео на YouTube-канале, известном публикацией ИИ-контента.

В январе Министерство юстиции США опубликовало свыше трех миллионов страниц документов, связанных с финансистом и осужденным сексуальным преступником Джеффри Эпштейном. Имя президента США Дональда Трампа упоминается в них более трех тысяч раз. На фотографии 2000 года видно, что Трамп и его жена были близко знакомы с Эпштейном.

Трампы, Эпштейн и Максвелл. Фото: Getty Images

Напомним, что Эпштейн умер в тюрьме в 2019 году, а его помощницу в июне 2022 года приговорили к 20 годам заключения. Ранее "Телеграф" писал, имя какой украинской модели было в "файлах Эпштейна".