Пропагандисты Путина крупно опозорились с сыном Трампа

Появились новые подробности о петиции насчет Беррона Трампа

Многие российские медиа писали, что якобы американцы создали петицию, чтобы отправить сына президента Дональда Трампа на войну в Иран. Однако эта история оказалась неправдивой.

Ведь на самом деле никакой петиции не существует, есть ссылки некоторых СМИ на одностраничные порталы или сатирические сайты. То есть фактически кремлевские медиа запустили целый ряд постов о "недовольстве американцы", которого на самом деле не было.

Суть состоит в том, что США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Тегеран один из самых крупных союзников Москвы, ведь именно иранскими "шахедами" Россия ежедневно обстреливает Украину. При этом Кремль, кроме обеспокоенности ситуацией, ничего не делал. В то же время пропагандисты успешно продвигали историю о Берроне Трампе, который "должен идти воевать в Иран".

Мелания, Беррон и Дональд Трампы

В частности, госагентство РИА Новости писало: "Тысячи американцев требуют призвать младшего сына президента США Дональда Трампа Беррона в армию для отправки в Иран". Это медиа и ряд других ссылались на петицию, ведущую на сатирический сайт с вымышленными цитатами, созданный бывшим сценаристом "Южного парка".

Новости росСМИ о Берроне Трампе

На сайте DraftBarronTrump на самом деле нет никакой петиции. Это был одностраничный портал, где отмечалось, что 19-летний Беррон Трамп "более чем готов защищать страну, которой так смело командует его отец". Более того, большинство цитаты на сайте оказались фейком.

Сайт с "петицией" о сыне Трампа

Известно, что портал создал бывший сценарист "Южного парка" Тоби Мортон. Он раньше часто скупал доменные имена и создавал сатирические порталы. Одним из которых оказался сайт с "петицией" о сыне Трампа.

Интересно, что даже немецкий таблоид Bild публиковал новость о призывах к мобилизации сына Трампа. Но ссылающиеся на него пропагандисты не добавили, что петиция создана на сатирическом сайте. Хотя таблоид об этом в материале писал.

Текст Bild о петиции по отношению к сыну Трампа

Выходит, что кремлевские пропагандистские медиа создали фейк о недовольных американцах, требующих мобилизации Беррона Трампа. Вполне возможно, что таким образом российские СМИ пытались показать, что якобы в США считают операцию против Ирана, союзника России, неправильной.

