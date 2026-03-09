Пропагандисти Путіна добряче зганьбилися із сином Трампа

З'явились нові подробиці про петицію щодо Беррона Трампа

Чимало російські медіа писало, що нібито американці створили петицію, аби відправити сина президента Дональда Трампа на війну в Іран. Однак ця історія виявилась неправдивою.

Адже насправді ніякої петиції не існує, є лише посилання деяких ЗМІ на односторінкові портали чи сатиричні сайти. Тобто фактично кремлівські медіа запустили цілу низку постів про "незадоволення американці", якого насправді не було.

Суть полягає в тому, що США та Ізраїль розпочали військову операцію проти Ірану. Тегеран один з найбільших союзників Москви, адже саме іранськими "шахедами" Росія щодня обстрілює Україну. При цьому Кремль, окрім занепокоєння ситуацією, нічого не робив. Водночас пропагандисти успішно просували історію про Беррона Трампа, який "має йти воювати в Іран".

Меланія, Беррон та Дональд Трампи

Зокрема держагентство РИА Новости писало: "Тисячі американців вимагали призвати молодшого сина президента США Дональда Трампа Беррона до армії для відправки до Ірану". Це медіа та низка інших посилались на петицію, яка вела на сатиричний сайт із вигаданими цитатами, створений колишнім сценаристом "Південного парку".

Новини росЗМІ про Беррона Трампа

Сайт DraftBarronTrump насправді не має ніякої петиції. Це був односторінковий портал, де зазначалось, що 19-річний Беррон Трамп "більш ніж готовий захищати країну, якою так сміливо командує його батько". Ба більше, більшість цитати на сайті виявились фейком.

Сайт з "петицією" про сина Трампа

Відомо, що портал створив колишній сценарист "Південного парку" Тобі Мортон. Він раніше часто скуповував доменні імена та створював сатиричні портали. Одним з яких виявився сайт з "петицією" про сина Трампа.

Цікаво, що навіть німецький таблоїд Bild публікував новину про заклики до мобілізації сина Трампа. Але пропагандисти, які посилались на нього, не додали, що петиція створена на сатиричному сайті. Хоча таблоїд про це в матеріалі писав.

Текст Bild про петицію щодо сина Трампа

Виходить, що кремлівські пропагандистські медіа створили чималий фейк про незадоволених американців, які вимагають мобілізації Беррона Трампа. Цілком можливо, що таким чином росЗМІ намагались показати, що нібито в США вважають операцію проти Ірану, союзника Росії, не правильною.

