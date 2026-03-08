Что нельзя делать 8 марта, чтобы забыть обо всех невзгодах

Запретов в этот день следует соблюдать

В это воскресенье, 8 марта, православные христиане и греко-католики чтят память преподобного Теофилакта, исповедника, епископа Никодимийского. До перехода на новоюлианский календарь этот праздник отмечался 20 марта.

Преподобный Теофилакт был епископом города Никодимии (Никомидии) в Византийской империи. Его считают одним из церковных деятелей, твердо отстаивающих христианскую веру в непростое время церковных споров.

Святой прославился благочестивой жизнью, милосердием к людям и преданностью служению Богу. Он помогал бедным, поддерживал христиан и проповедовал веру. За свою твердую позицию в вопросах веры Теофилакт подвергся преследованиям и страданиям, из-за чего его называют исповедником — так в христианской традиции называют тех, кто пострадал за веру, но не отрекся от нее.

Традиции и приметы 8 марта

В день памяти святого верующие обычно посещают храм или молятся дома, прося укрепления в вере, терпении и духовной поддержке. Поскольку дата приходится на период Великого поста, многие христиане пытаются провести ее спокойно.

прилетели жаворонки — весна будет теплой;

— весна будет теплой; туман утром – возможны заморозки;

быстрое движение облаков по небу сулит хорошую погоду ;

; ива уже распустилась – весна будет ранней и теплой.

Дерево ива. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

Что нельзя делать 8 марта

ссориться и ругаться — злые слова могут вернуться к человеку неприятностями;

завидовать и оскорблять других такие поступки считаются грехом, особенно в период поста;

начинать важные новые дела – начинания в этот день могут быть неудачными;

сажать вербу — посаженное в этот день дерево может доставить невзгоды.

