Что нельзя делать 8 марта, чтобы забыть обо всех невзгодах
Запретов в этот день следует соблюдать
В это воскресенье, 8 марта, православные христиане и греко-католики чтят память преподобного Теофилакта, исповедника, епископа Никодимийского. До перехода на новоюлианский календарь этот праздник отмечался 20 марта.
Преподобный Теофилакт был епископом города Никодимии (Никомидии) в Византийской империи. Его считают одним из церковных деятелей, твердо отстаивающих христианскую веру в непростое время церковных споров.
Святой прославился благочестивой жизнью, милосердием к людям и преданностью служению Богу. Он помогал бедным, поддерживал христиан и проповедовал веру. За свою твердую позицию в вопросах веры Теофилакт подвергся преследованиям и страданиям, из-за чего его называют исповедником — так в христианской традиции называют тех, кто пострадал за веру, но не отрекся от нее.
Традиции и приметы 8 марта
В день памяти святого верующие обычно посещают храм или молятся дома, прося укрепления в вере, терпении и духовной поддержке. Поскольку дата приходится на период Великого поста, многие христиане пытаются провести ее спокойно.
- прилетели жаворонки — весна будет теплой;
- туман утром – возможны заморозки;
- быстрое движение облаков по небу сулит хорошую погоду ;
- ива уже распустилась – весна будет ранней и теплой.
Что нельзя делать 8 марта
- ссориться и ругаться — злые слова могут вернуться к человеку неприятностями;
- завидовать и оскорблять других такие поступки считаются грехом, особенно в период поста;
- начинать важные новые дела – начинания в этот день могут быть неудачными;
- сажать вербу — посаженное в этот день дерево может доставить невзгоды.
