Москва будет купаться в деньгах из-за США: сколько Россия заработает на продаже нефти Индии

Этим решением США позволили Индии пополнять бюджет России на войну против Украины

Официальное разрешение США на закупку Индией российской нефти увеличит доходы РФ на миллиарды долларов. Более того, это решение ставит под угрозу всю санкционную политику, нарабатывавшуюся с начала российской агрессии против Украины.

Пока нет уверенности, что российские энергоресурсы снова окажутся в списках запрещенных и агрессор останется без сверхприбылей. Об этом "Телеграфу" рассказали украинские эксперты.

Подробнее читайте в материале "Телеграфа": Вашингтон пробил дыру в санкциях: почему США решили помочь Индии и при этом Путину

Доходы РФ резко возрастут

Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик, в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" отметил, что это решение уже не просто исключение для Индии. Это подготовка к изменениям санкционной политики в отношении России и легализация получения ею нефтяной прибыли.

"Министр финансов Соединенных Штатов явно лукавит. Если мы берем нижнюю планку цены барреля нефти — 81 доллар, то 20 миллионов баррелей дают уже 1,4 миллиарда долларов. А это существенная часть от 4 миллиардов долларов, которые Россия направляет на финансирование войны против Украины", — отметил Кулик.

Виталий Кулик

По его словам, решение продиктовано не симпатией к Москве, а страхом США потерять связи и взаимопонимание с Дели. Индия получает около 40% нефти через Ормузский пролив, а после обострения на Ближнем Востоке эта артерия фактически заблокирована.

"Альтернативы у Индии нет — и США решили не давить на партнера в критический момент. Здесь речь идет о геополитике в части поддержки взаимодействия, чем подыгрывания России. Хотя, я думаю, что США прекрасно понимают, что эти деньги пойдут на финансирование войны. Но другого варианта, чтобы не потерять Индию, у них нет. Вашингтон превращается в офис простых решений. И это решение именно из таких", — резюмировал эксперт.

Ормузский пролив

Россия сможет не просто заработать, а удвоить доходы

Экономический эксперт Олег Саркиц в эксклюзивном комментарии ИТелеграфу" отметил, что Россия может экспортировать до 6 миллионов баррелей в день. В реальных объемах в 2025 году в Китай и Индию из РФ поставлялось около 3 миллионов баррелей нефти в день.

"Дефицит ближневосточной нефти позволяет фактически удвоить эти объемы. Каждые дополнительные 10 долларов на барреле — это дополнительные 60 миллионов долларов доходов в день. Таким образом, Россия будет дополнительно зарабатывать до 200 миллионов долларов в день", — отметил Саркиц.

Отдельно он подчеркнул, что Россия экспортировала в Индию около миллиона баррелей в сутки еще неделю назад. Теперь эти объемы резко возрастут.

"А если кризис на Ближнем Востоке затянется, Индия может просто не захотеть в очередной раз переориентироваться на других поставщиков после его завершения. Однозначно, 30-дневное разрешение является фактическим ослаблением санкций. Кроме заработка на торговле, Россия получает возможность закрепиться на индийском нефтяном рынке", — подчеркнул эксперт.

Олег Саркиц

Ранее "Телеграф" рассказывал, будет ли в Украине бензин по 100 грн из-за событий на Ближнем Востоке. А также какие факторы могут повлиять на стоимость горючего.