Часть областей остается с графиками. Где будут отключать свет 8 марта
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Из-за энергетического террора России украинцы вынуждены жить в условиях отключений света. В воскресенье, 8 марта, в течение всего дня в стране есть отключение электричества для бытовых потребителей, сообщает "Укрэнерго"
Как узнать свою очередь отключения в каждой области Украины, читайте в статье на "Телеграфе" по этой ссылке.
Киев
Введены графики отдельно для каждого дома в столице. Что важно знать:
- Графики будут неравномерными в разных районах из-за особенностей повреждений энергосистемы.
- Они никак не привязаны к очередям, к которым мы привыкли (1.1, 1.2, 2.1 и т.п.).
- Их можно будет посмотреть в чат-боте и на сайте. Из-за погрузки на сайте возможны задержки до 5 минут.
Киевская область
Житомирская область
Сумская область
Полтавская область
Харьковская область
Запорожская область
Кировоградская область
Черкасская область
Черниговская область
Днепропетровская область
Ранее "Телеграф" писал, что министр энергетики Денис Шмыгаль объяснил, почему ситуация со светом существенно улучшилась.