Укр

На эти средства можно купить авто: сколько денег "вылетает" из кошелька курильщика за год

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Экономия на сигаретах
Экономия на сигаретах. Фото Коллаж "Телеграфа"

Эта привычка может стоить более тысячи долларов в год

Ежедневная пачка сигарет кажется небольшой привычкой, но за год она может "съесть" десятки тысяч гривен. На эти средства можно купить автомобиль.

Насколько серьезны эти расходы и что можно купить на эти деньги, выяснил "Телеграф". Средние цены на сигареты взяли в "Минфина".

По данным "Минфина", средняя цена пачки отечественных сигарет с фильтром составляет 123,48 гривны, медиум класса – 133,03 гривны, премиум класса – 155,50 гривны.

Сколько можно сэкономить на сигаретах
Средние цены на сигареты в Украине. Фото: Телеграф

Если курить одну пачку в день, за месяц расходы составят от 3 704 гривен до 4 665 гривен, за три месяца – от 11 112 гривен до 13 995 гривен, а за полгода – от 22 224 гривен до 27 990 гривен.

В год эта привычка может стоить от 45 050 до 56 758 гривен. Если брать 1 доллар за 43,80 гривны, то это примерно 1295 долларов. На "OLX" есть более тысячи объявлений, где продают легковые авто до 1300 долларов. К примеру, можно взять Славуту или Volvo.

Объявления о продаже авто
На сэкономленные деньги можно купить авто. Фото: OLX

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, сколько денег можно сэкономить за год, отказавшись от ежедневного кофе. Найдя альтернативу или ограничив покупки, на эти средства можно приобрести новый iPhone.

Теги:
#Экономия #Машина #Цигарки