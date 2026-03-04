На эти средства можно купить авто: сколько денег "вылетает" из кошелька курильщика за год

Эта привычка может стоить более тысячи долларов в год

Ежедневная пачка сигарет кажется небольшой привычкой, но за год она может "съесть" десятки тысяч гривен. На эти средства можно купить автомобиль.

Насколько серьезны эти расходы и что можно купить на эти деньги, выяснил "Телеграф". Средние цены на сигареты взяли в "Минфина".

По данным "Минфина", средняя цена пачки отечественных сигарет с фильтром составляет 123,48 гривны, медиум класса – 133,03 гривны, премиум класса – 155,50 гривны.

Средние цены на сигареты в Украине. Фото: Телеграф

Если курить одну пачку в день, за месяц расходы составят от 3 704 гривен до 4 665 гривен, за три месяца – от 11 112 гривен до 13 995 гривен, а за полгода – от 22 224 гривен до 27 990 гривен.

В год эта привычка может стоить от 45 050 до 56 758 гривен. Если брать 1 доллар за 43,80 гривны, то это примерно 1295 долларов. На "OLX" есть более тысячи объявлений, где продают легковые авто до 1300 долларов. К примеру, можно взять Славуту или Volvo.

На сэкономленные деньги можно купить авто. Фото: OLX

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, сколько денег можно сэкономить за год, отказавшись от ежедневного кофе. Найдя альтернативу или ограничив покупки, на эти средства можно приобрести новый iPhone.