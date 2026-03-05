Главный комплекс Путина: какого он роста и выше ли Зеленского

Точный рост Путина держат в секрете

Среди президентов независимой Украины самым невысоким считается Владимир Зеленский. Однако по росту он находится примерно на одном уровне с российским диктатором Владимиром Путиным, хотя его точные параметры остаются тайной для общественности.

Что известно:

Владимир Зеленский заявил, что его рост составляет 170 сантиметров

Рост Владимира Путина скрывают, но он использует уловки, чтобы выглядеть выше

"Телеграф" решил выяснить, кто выше — Зеленский или Путин. Мы решили сравнить рост президента Украины и России.

Зеленский выше Путина или нет?

Рост президентов всегда привлекает внимание, особенно когда речь идет о лидерах воюющих стран. Владимир Зеленский и Владимир Путин оба невысокие, и их параметры не раз становились предметом обсуждений.

Какой рост у Владимира Зеленского и Владимира Путина

В интернете была информация, что рост президента Украины составляет 1,68 м, но Владимир Зеленский в интервью Дмитрию Гордону заявил, что его рост немного выше — 1,70 м. Такую же цифру сообщила "Зе-команда" в Instagram во время предвыборной гонки, когда пользователи сети интересовались ростом Зеленского.

Какой рост у Владимира Зеленского

Ситуация с главой Кремля Владимиром Путиным выглядит сложнее, поскольку точные параметры диктатора держат в секрете. В СМИ упоминаются цифры от 1,52 м до 1,70 м, но чаще всего говорят, что рост Путина составляет около 1,68 м.

Какой рост у Владимира Путина, Фото: Getty Images

Однако по снимкам, доступным в сети, видно, что российский президент прибегает к определенным уловкам, чтобы казаться выше. На совместных кадрах 2019 года во время нормандского саммита, на котором присутствовал Владимир Зеленский и Владимир Путин, видно, что их рост примерно одинаковый.

Владимир Зеленский и Владимир Путин в 2019 году, Фото: Getty Images

На кадрах, конечно, многое зависит от ракурса камеры и высоты каблука обуви. В сети часто отмечают, что на разных снимках Путин может выглядеть выше или ниже других политиков, и именно поэтому ходят разговоры, что российский диктатор может использовать "пынеходы" — обувь со скрытым каблуком, чтобы визуально увеличить свой рост.

Подобные манипуляции не раз становились предметом шуток и мемов. Например, одна фотография с экс-президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович, рост которой составляет 1,73 м вызвала массу обсуждений. На снимке Путин почему-то выглядел выше ее, хотя в действительности это не так.

Путин и экс-президент Хорватии, Фото: Getty Images

В прошлом году в сети бурно обсуждали встречу Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, и пользователи шутливо замечали, что для такого мероприятия российский лидер будто бы "добавил себе несколько сантиметров".

Путин и Трамп на встрече в Аляске, Фото: Getty Images

Рост президента США составляет 1,90 м, то есть формальная разница между ними около 20 см. Однако на фотографиях с встречи эта разница выглядела значительно меньше, чем на самом деле.

