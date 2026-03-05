Главный комплекс Путина: какого он роста и выше ли Зеленского
Точный рост Путина держат в секрете
Среди президентов независимой Украины самым невысоким считается Владимир Зеленский. Однако по росту он находится примерно на одном уровне с российским диктатором Владимиром Путиным, хотя его точные параметры остаются тайной для общественности.
Что известно:
- Владимир Зеленский заявил, что его рост составляет 170 сантиметров
- Рост Владимира Путина скрывают, но он использует уловки, чтобы выглядеть выше
"Телеграф" решил выяснить, кто выше — Зеленский или Путин. Мы решили сравнить рост президента Украины и России.
Зеленский выше Путина или нет?
Рост президентов всегда привлекает внимание, особенно когда речь идет о лидерах воюющих стран. Владимир Зеленский и Владимир Путин оба невысокие, и их параметры не раз становились предметом обсуждений.
В интернете была информация, что рост президента Украины составляет 1,68 м, но Владимир Зеленский в интервью Дмитрию Гордону заявил, что его рост немного выше — 1,70 м. Такую же цифру сообщила "Зе-команда" в Instagram во время предвыборной гонки, когда пользователи сети интересовались ростом Зеленского.
Ситуация с главой Кремля Владимиром Путиным выглядит сложнее, поскольку точные параметры диктатора держат в секрете. В СМИ упоминаются цифры от 1,52 м до 1,70 м, но чаще всего говорят, что рост Путина составляет около 1,68 м.
Однако по снимкам, доступным в сети, видно, что российский президент прибегает к определенным уловкам, чтобы казаться выше. На совместных кадрах 2019 года во время нормандского саммита, на котором присутствовал Владимир Зеленский и Владимир Путин, видно, что их рост примерно одинаковый.
На кадрах, конечно, многое зависит от ракурса камеры и высоты каблука обуви. В сети часто отмечают, что на разных снимках Путин может выглядеть выше или ниже других политиков, и именно поэтому ходят разговоры, что российский диктатор может использовать "пынеходы" — обувь со скрытым каблуком, чтобы визуально увеличить свой рост.
Подобные манипуляции не раз становились предметом шуток и мемов. Например, одна фотография с экс-президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович, рост которой составляет 1,73 м вызвала массу обсуждений. На снимке Путин почему-то выглядел выше ее, хотя в действительности это не так.
В прошлом году в сети бурно обсуждали встречу Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, и пользователи шутливо замечали, что для такого мероприятия российский лидер будто бы "добавил себе несколько сантиметров".
Рост президента США составляет 1,90 м, то есть формальная разница между ними около 20 см. Однако на фотографиях с встречи эта разница выглядела значительно меньше, чем на самом деле.
