"Трамп – как инопланетянин": Бессмертный о том, почему США и Израилю в Иране нужна помощь

США и Израиль не справятся без поддержки союзников

Вопросы стратегии и тактики для президента США Дональда Трампа очень далеки, для него это "инопланетные вещи". Поэтому первую роль в операции против террористического режима Ирана играет именно Израиль.

Что нужно знать:

Трамп нуждается в помощи союзников по НАТО для успеха операции в Иране

На самом деле, главным в операции является Израиль, а не Штаты

Во всех предыдущих войнах на Ближнем Востоке воевала коалиция стран

Такое мнение высказал дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Беларусь (2010-2011) Роман Бессмертный в эфире "Radio NV". Он объяснил, почему США и Израиль нуждаются в участии других стран для операции в Иране, ведь военные возможности Штатов значительно больше, чем Ирана.

Бессмертный напомнил, как вскоре после того, как стал президентом, в марте 2025 года, Трамп решил атаковать йеменских хуситов, которых поддерживает Иран. Однако значительных результатов не было.

Тогда мы пришли к выводу, что у Соединенных Штатов Америки не хватает ни разведданных, ни силовых компонентов для того, чтобы выполнить эту задачу, — говорит дипломат.

Роман Бессмертный

По словам Бессмертного, последствия этой операции США были незначительными. Так же как и результаты 12-дневной войны летом 2025 года. Тогда США присоединились к операции Израиля по бомбардировке ядерных объектов Ирана, нанеся удары по трем из них. Все они в результате атаки были уничтожены, заявляла тогда американцы.

Заявления были, что обнулена ядерная программа, а сегодняшние заявления самого Трампа говорят, что осталось несколько недель до создания ядерной бомбы (Ираном, — ред.), — отметил дипломат.

Он напомнил, что в прошлом, когда проводились войны, особенно на Ближнем Востоке, формировалась коалиция. Туда входило полтора десятка государств.

Потому что есть составляющие, в которых Соединенные Штаты безусловно сильны, а есть составляющие, в которых они совсем слабы. А в сложившейся ситуации не Соединенные Штаты ведут этот процесс. Этот процесс ведет Израиль, – подчеркнул Бессмертный.

В подтверждение он предложил обратить внимание на количество ударов. Если Израиль нанес 2500, а Соединенные Штаты — 1300, это свидетельствует о том, что в этом процессе доминирует Израиль.

И понятно, что Израилю, Нетаньяху (премьер-министр Израиля — ред.) нужны были Соединенные Штаты Америки. Так примерно нужны как гарантии Украине от Соединенных Штатов Америки, потому что это сила, — объяснил Бессмертный.

Он добавил, что в операции против Ирана необходима помощь союзников по НАТО. В частности, в базах, разведданных, технологиях прицеливания и наведения.

Это все очень важно в ведении подобной войны. Тем более что в НАТО война ведется дорогостоящим оружием. Она нуждается в очень серьезном подходе. В этом плане нужна сила. Трамп этого никогда не понимал. Для него вопросы стратегии и тактики – это инопланетные вещи, – резюмировал Роман Бессмертный.

