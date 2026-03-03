"Трамп - як інопланетянин": Безсмертний про те, чому США та Ізраїлю в Ірані потрібна допомога

США та Ізраїль не впораються без підтримки союзників

Питання стратегії й тактики для президента США Дональда Трампа дуже далекі, для нього це — "інопланетні речі". Тому першу роль в операції проти терористичного режиму Ірану відіграє саме Ізраїль.

Що треба знати:

Трамп потребує допомоги союзників по НАТО для успіху операції в Ірані

Насправді головним в операції є Ізраїль, а не Штати

У всіх попередніх війнах на Близькому Сході воювала коаліція країн

Таку думку висловив дипломат, надзвичайний і повноважний посол України в Республіці Білорусь (2010-2011) Роман Безсмертний в ефірі "Radio NV". Він пояснив, чому США та Ізраїль потребують участі інших країн для операції в Ірані, адже військові можливості Штатів значно більші, ніж Ірану.

Безсмертний нагадав, як невдовзі після того, як став президентом, у березні 2025 року Трамп вирішив атакувати єменських хуситів, яких підтримує Іран. Однак значних результатів не було.

Тоді ми дійшли висновку, що у Сполучених Штатів Америки не вистачає ні розвідданих, ні силових компонентів для того, щоб цю задачу виконати, — каже дипломат

Роман Безсмертний

За словами Безсмертного, наслідки тої операції США були незначними. Так само як і результати 12-денної війни влітку 2025 року. Тоді США приєдналися до операції Ізраїлю з бомбардування ядерних об’єктів Ірану, завдавши ударів по трьох з них. Всі вони внаслідок атаки були знищені, заявляла тоді американці.

Заяви були, що обнулили ядерну програму, а сьогоднішні заяви самого Трампа, говорять, що залишилося декілька тижнів до створення ядерної бомби (Іраном, — ред.), — зазначив дипломат

Він нагадав, що в минулому, коли проводилися війни, особливо на Близькому Сході, формувалася коаліція. Туди входили півтора десятки держав.

Тому що є складові, в яких Сполучені Штати безумовно сильні, а є складові, в які вони зовсім слабкі. А в нинішній ситуації не Сполучені Штати ведуть цей процес. Цей процес веде Ізраїль, — наголосив Безсмертний

На підтвердження він запропонував звернути увагу на кількість ударів. Якщо Ізраїль завдав 2500, а Сполучені Штати — 1300, це свідчить, що домінує в цьому процесі Ізраїль.

І зрозуміло, що Ізраїлю, Нетаньягу (прем'єр-міністр Ізраїлю, — ред.) потрібні були Сполучені Штати Америки. Так приблизно потрібні, як гарантії Україні від Сполучених Штатів Америки, тому що це сила, — пояснив Безсмертний

Він додав, що для успіху операції в Ірані потрібна допомога союзників по НАТО. Зокрема у базах, розвідданих, технологіях прицілювання та наведення.

Це все дуже важливо в веденні подібної війни. Тим більше, що в НАТО війна ведеться дорогою зброєю. Вона потребує дуже серйозного підходу. У цьому плані треба сила. Трамп цього ніколи не розумів. Для нього питання стратегії і тактики — це інопланетні речі, — резюмував Роман Безсмертний

Раніше "Телеграф" розповідав, що Велика Британія залучить українських експертів для допомоги країнам Перської затоки ефективніше збивати безпілотники, якими їх атакує Іран.