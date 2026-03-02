У Трампа невідоме захворювання: ЗМІ помітили дивні плями у новому місці (фото)

На шкірі Дональда Трампа вже не раз помічали різні ознаки погіршення стану здоров'я

Президент США Дональд Трамп знову змусив публіку хвилюватись за своє здоров'я. Підігріли цікавість до цієї теми нові фото з Білого дому, на яких на шиї Трампа можна помітити червону пляму.

Вона схожа на алергічний висип або якейсь захворювання шкіри. Про це пише Forbes.

Що потрібно знати:

Трамп запевняє, що він в чудовій фізичній формі

Проте через вік в нього з'являються загадкові синці на руках, набряклі ноги та інші ознаки

На нових фотографіях видно червону пляму на шиї Трампа

У понеділок, 2 березня, президент Дональд Трамп з'явився на церемонії вручення Медалі Пошани в Білому домі з помітною червоною плямою на правій стороні шиї. Вона виглядала схожою на висип або екзему.

Дональд Трамп в Білому домі 2 березня 2026 року. Фото AFP

Це вчергове викликало занепокоєння щодо здоров'я Трампа. Проте він завжди запевняв, що перебуває в чудовій формі.

Дональд Трамп в Білому домі 2 березня 2026 року. Фото AFP

Що в Білому домі казали про синці на руках Трампа

Як повідомляв "Телеграф" прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт відповіла на питання щодо синців на руці Трампа. Вона заявила, що це результат "постійних рукостискань", що є звичайною справою для діяльності президента.

"Щодо синців на руці, ми вже давали пояснення раніше. Президент, буквально, постійно тисне людям руки. Овальний кабінет схожий на Центральний вокзал. Він щодня зустрічається з такою кількістю людей, що будь-хто з вас не може собі уявити", — заявила Левітт.

Керолайн Левітт Фото Associated Press

Раніше "Телеграф" розповідав про ознаки погіршення здоров'я Дональда Трампа. Може йтися про деменцію, венозні захворювання і не тільки.