Не то, что вы подумали: в Украине есть село с "пахнущим" названием

Название вызывает смех, а история – уважение

Название этой волынской деревни звучит так, будто кто-то неудачно пошутил или перепутал таблички по дороге — и первое впечатление может вызвать улыбку. Но за этим коротким, немного забавным словом скрывается поселение с более чем четырехсотлетней историей, древними письменными упоминаниями и собственной версией происхождения названия, связанной с переселением людей на эти земли.

Что следует знать

Несмотря на забавное название, село существует уже более 445 лет, а первые упоминания о нем датируются еще 1577 годом

Село расположено на берегу реки Стыр и достаточно густонаселенным — на небольшой площади в 3,3 км² проживает более тысячи жителей

Название возникло из-за того, что первых жителей сюда буквально "навезли" для освоения лесистых территорий

История села

Первое письменное упоминание о селе Навиз датируется 1577 годом — это одно из древних поселений региона, существующих более 445 лет. В 16-17 веках территория была покрыта лесами, однако выгодное расположение вдоль реки обеспечивало достаточно ресурсов для жизни и хозяйствования. Земли были привлекательны не только для поселенцев, но и для землевладельцев того времени, среди которых значительные части местности принадлежали господам Сокульским.

Село Навиз. Фото: https://vsn.ua/

В советский период в деревне организовывали колхозы, развивали полеводство, животноводство и усиливали социально-экономические связи с районным центром. Среди традиционных отраслей хозяйства здесь были выращивание зерновых, льна, картофеля, а также молочно-товарное животноводство.

Село Навиз. Фото: https://vsn.ua/

Откуда произошло название

Название "Навиз" имеет непростую историю. По местным преданиям село возникло как поселение людей, которых сюда "навезли" по приказу власти или руководства для освоения отдаленных, малозаселенных земель. Именно это слово — "навезли", - вероятно, стало источником сохранившегося до сих пор названия.

Село Навиз. Фото: https://vsn.ua/

Недалеко от деревни протекает река Стырь. Это одна из самых больших рек на Западе Украины, приток Припяти, и она обеспечивает экосистему для флоры и фауны и используется местными жителями для рыбалки и отдыха. Навиз довольно большое село — здесь проживает 1085 жителей, но его площадь — всего 3,32 км.

Село Навиз. Фото: https://vsn.ua/

