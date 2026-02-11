Рамзанка носит Prada: Кадыров в женских ботинках опозорился в сети (фото)

Кадры вызвали смех и издевки в соцсетях

Рамзан Кадыров — глава Чеченской республики, который не раз становился объектом насмешек в сети. Недавно его сын угрожал захватить украинского президента Владимира Зеленского, а теперь сам он опозорился, появившись на людях в женских ботинках.

В соцсети Threads опубликовали фото с Кадыровым, на которых видно, что он щеголяет в массивных черных ботинках от бренда Prada. Все бы ничего, но оказалось, что это женская модель ботинок Prada Monolith.

Кадыров в ботинках Prada. Фото: скриншот

В соцсети выяснили, что такая обувь стоит 1 580 долларов (почти 68 тысяч гривен). Недавно в таких же ботинках на публике появилась певица Канди Буррус. Разница лишь в том, что Кадыров снял с ботинок дополнительные карманчики на молнии, которые прицеплены по боках.

Певица Канди Буррус в ботинках Prada. Фото: скриншот

Оказалось, что этот снимок был сделан в феврале 2022 года после начала полномасштабной войны России против Украины. На нем Кадыров выступил перед чеченскими силовиками и абсолютно не переживал за то, что обул женские ботинки.

Скриншот поста в Threads

В комментариях к публикации чеченского лидера в очередной раз высмеяли:

Модный

Подобные недавно Зеленский прикупил

Спецназ, йопта

Понравились ему, что сделаешь

Вояка в ботфортах своего возлюбленного

