Олимпиада-2026: расписание и результаты украинцев 11 февраля (обновляется)

Украинские спортсмены пока идут без наград на Играх

В среду, 11 февраля, на Олимпийских играх в Италии пройдет пятый игровой день. Украинцы будут сражаться за медали в 3 видах спорта.

Что нужно знать

Украинские спортсмены выступят в нескольких дисциплинах

Сине-желтые будут бороться за медали в 3 видах спорта

Зимние Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года

Украинцы будут бороться за медали в биатлоне, лыжном двоеборье и санном спорте. Об этом сообщает "Телеграф".

Расписание и результаты украинцев на Олимпийских играх в Италии 11 февраля (обновляется)

10:10. Лыжное двоеборье. Прыжки с трамплина. Пробный раунд. Дмитрий Мазурчук, Александр Шумбарец

11:00. Лыжное двоеборье. Прыжки с трамплина. Зачетный раунд. Дмитрий Мазурчук, Александр Шумбарец

12:30. Горнолыжный спорт. Супергигант, мужчины. Дмитрий Шепюк

13:30. Скелетон. Мужчины. Официальная тренировка (заезд 5 и 6). Владислав Гераскевич

14:45. 🥇Лыжное двоеборье. Гонка на 10 км. Дмитрий Мазурчук, Александр Шумбарец

15:15. 🥇Биатлон. Индивидуальная гонка (15 км), женщины. Кристина Дмитренко, Юлия Джима, Дарья Чалык, Александра Меркушина

18:00. Санный спорт. Женщины, двойки (заезд 1). Елена Стецкив/Александра Мох

18:51. Санный спорт. Мужчины, двойки (заезд 1). Игорь Гой/Назарий Качмар, Даниил Марциновский/Богдан Бабура

19:53. 🥇Санный спорт. Женщины, двойки (заезд 2). Елена Стецкив/Александра Мох

20:44. 🥇Санный спорт. Мужчины, двойки (заезд 2). Игорь Гой/Назарий Качмар, Даниил Марциновский/Богдан Бабура

Напомним, сборная Украины представлена на Играх-2026 46 атлетами в 11 видах спорта. Искусственный интеллект считает, что украинцы возьмут 1-2 медали в двух видах спорта.