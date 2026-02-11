Рус

Рамзанка носить Prada: Кадиров у жіночих черевиках зганьбився в мережі (фото)

Галина Струс
Рамзан Кадиров вкотре зганьбився
Рамзан Кадиров вкотре зганьбився. Фото Телеграф, Getty Images

Кадри викликали сміх і насмішки у соцмережах

Рамзан Кадиров — голова Чеченської республіки, який неодноразово ставав об’єктом глузувань у мережі. Нещодавно його син погрожував захопити українського президента Володимира Зеленського, а тепер сам він зганьбився, з’явившись на людях у жіночих черевиках.

У соцмережі Threads опублікували фото з Кадировим, на яких видно, що він розгулує у масивних чорних черевиках від бренду Prada. Все б нічого, але виявилося, що це жіноча модель черевиків Prada Monolith.

Кадиров у черевиках Prada
Кадиров у черевиках Prada. Фото: скріншот

У соцмережі з’ясували, що таке взуття коштує 1 580 доларів (майже 68 тисяч гривень). Нещодавно у таких же черевиках на публіці з’явилася співачка Канді Буррус. Різниця лише в тому, що Кадиров зняв з черевиків додаткові кишеньки на блискавці, причеплені з боків.

Канді Буррус
Співачка Канді Буррус у черевиках Prada. Фото: скріншот

Виявилося, що цей знімок було зроблено у лютому 2022 року після початку повномасштабної війни Росії проти України. На ньому Кадиров виступив перед чеченськими силовиками і абсолютно не переймався тим, що взув жіночі черевики.

Кадиров у черевиках Prada
Скріншот посту в Threads

У коментарях до публікації чеченського лідера вкотре висміяли:

  • Модний
  • Подібні нещодавно Зеленський прикупив
  • Спецназ, йоп*а
  • Сподобалися йому, що зробиш
  • Вояка у ботфортах свого коханого
Кадиров у черевиках Prada

#Рамзан Кадиров #Prada #Ганьба #жіночі черевики