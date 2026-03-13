Сильная магнитная буря трясет Землю: когда она закончится

Ученые обновили график колебаний

На Земле 13 марта зафиксирована повышенная геомагнитная активность. Она достигает красного уровня.

Как сообщили на сайте Meteoagent, данные для которого составляются на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, индекс геомагнитных возмущений K-index достиг отметки 5, что соответствует уровню сильной магнитной бури. Причиной стало усиление солнечной активности и вспышки класса C4 на Солнце.

Чего ждать в ближайшие дни. Фото: Мeteoagent

Астрономы прогнозируют, что повышенная геомагнитная активность может сохраняться в течение ближайших дней, но будет ли продолжаться красная магнитная буря — пока неизвестно. Лучше в этот период не перегружать себя важными делами. Также возможны незначительные сбои в работе навигационных и радиосистем.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что пока украинцы наслаждаются теплой и в основном солнечной погодой. Однако уже с середины месяца ситуация изменится, ведь синоптик Игорь Кибальчич прогнозирует похолодание, а также возможные осадки в виде небольшого снега и дождя. Поэтому следует быть готовыми к резким перепадам температуры.