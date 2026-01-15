В одном из областных центров готовят жесткую схему розыска уклонистов

Полиция будет задерживать уклонистов в госучреждениях

Полтавский горсовет поддержал предложение местного ТЦК о новом механизме поиска военнообязанных. Теперь людей, которые находятся в розыске, планируют выявлять во время обращения в ЦНАПы и другие госучреждения.

Что нужно знать:

ТЦК будет передавать списки уклонистов в ЦНАП

Полиция будет задерживать людей при получении услуг

Механизм пока официально не запущен

Если система заработает, полиция будет задерживать таких посетителей прямо на месте. Об этом рассказывает местное издание "Зміст".

Издание сообщило об усилении мер по розыску лиц, уклоняющихся от мобилизации еще 10 января. Руководитель Полтавского городского ТЦК предложил наладить систему оперативного информирования о прибытии граждан в учреждения.

Исполком Полтавского городского совета 9 января поддержал решение. О деталях инициативы рассказал начальник Полтавского объединенного городского ТЦК и СП полковник Сергей Караблин.

Как будет работать система

Механизм предусматривает идентификацию военнообязанных при обращении в государственные органы или органы местного самоуправления. Это касается получения административных услуг в ЦНАПе или других учреждениях, где требуется подтверждение личности.

ТЦК предлагает формировать и передавать руководству центра списки жителей Полтавы. В этих списках будут люди, которые находятся в розыске как уклоняющиеся от мобилизации, но одновременно появляются в государственных или муниципальных учреждениях для решения личных вопросов.

Суть инициативы заключается во взаимодействии территориального центра комплектования с органами власти и местного самоуправления, говорится в докладе начальника ТЦК.

Когда работники ЦНАПа или другого учреждения обнаружат такое лицо, они вызовут полицию. Правоохранители осуществят административное задержание и доставят военнообязанного в Полтавский городской ТЦК.

Когда заработает нововведение

Информации о конкретной дате запуска этого механизма пока нет. Также не обнародованы детали о масштабах применения новой системы. Пока известно лишь о решении исполкома, который поддержал предложение местного ТЦК по военному учету в Полтаве.

