Времени чтобы спрятаться мало: возможная угроза атаки "Кинжалами", чем они опасны

В ночь на 13 марта Россия планирует обстрел Украины ракетами "Кинжал" из истребителей МиГ-31К. Среди возможных целей – предприятия энергетики и газовые месторождения.

Об этом сообщает известный украинский журналист Андрей Цаплиенко. "Телеграф" расскажет о ракетах "Кинжал" и насколько они опасны.

"Этой ночью россия планирует обстрел "кинжалами" с МиГ-31К: вероятные цели — предприятия энергетики и газовые месторождения", — говорится в сообщении.

Аэробаллистический комплекс "Кинжал": характеристика

МиГ-31К – это модифицированная версия советского сверхзвукового истребителя-перехватчика. Его главная особенность заключается в возможности нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Эти ракеты способны развивать скорость более 10 махов (около 12 000 км/ч) и преодолевать современные системы противовоздушной обороны.

Истребитель МиГ-31 предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей на предельно малых, средних и больших высотах, днем и ночью, в простых и сложных метеоусловиях при применении противником активных и пассивных радиолокационных помех, а также ложных тепловых целей. Группа из четырех самолетов МиГ-31 способна контролировать воздушное пространство протяженностью по фронту до 1100 км.

Технические характеристики МиГ-31К

Экипаж: 2 человека;

Размах крыла: 13460 миллиметров;

Масса пустой машины: 21 820 килограммов;

Масса в полной заправке: 39 150 килограммов;

Максимальный взлетный вес: 46 750 килограммов;

Полезная нагрузка: 5000 килограммов на 8 крепежных элементах;

Запас топлива: 17730 килограммов (21888 литров);

Двигатели: 2 ТРДДФ Д30Ф6;

Тяга без форсажа/на форсаже: 9500/15500 КГС с каждого двигателя;

Масса двигателя: 2146 кг; каждый двигатель;

Максимальная нагрузка: 5G;

Миг-31К может нести только одну ракету "Кинжал".

Что известно о ракете "Кинжал"

Ракеты "Кинжал" являются опасным оружием, ведь двигаются с гиперзвуковой скоростью, которая больше скорости звука в 10 раз. Также они легко маневрируют в воздухе и не фиксируются системами ПВО.

Эти гиперзвуковые ракеты разрабатывались так, чтобы их не могла заметить система ПВО. Запуск производится следующим образом: самолет-носитель (в основном МиГ-31К) разгоняется до сверхзвуковой скорости и запускает ракету, затем она должна подняться на определенную высоту и тоже разогнаться до гиперзвуковой скорости. Во время полета ракета "Кинжал" способна маневрировать по всей траектории полета.

По словам специалистов, на гиперзвук ракета переходит на финальный этап полета. Именно в этот момент ее окутывает плазма, не пропускающая электромагнитное излучение и волны радиолокационных станций, таким образом система ПВО не видит ракету "Кинжал".

Какие есть носители ракет "Кинжал"

Носителями таких ракет могут быть:

Истребитель МиГ-31К – одна ракета.

Бомбардировщик Ту-22М – четыре ракеты.

Бомбардировщик Ту-160 – восемь ракет.

Время подлета

Как сообщал "Телеграф", специалисты составили инфографику и наглядно показали, за какой промежуток времени гиперзвуковые ракеты "Кинжал" могут достичь каждого из крупных украинских городов.

Сколько минут летит "Кинжал" к украинским городам:

Киев — 3 минуты 5 секунд

Запорожье — 3 минуты 50 секунд

Днепр — 3 минуты 20 секунд

Харьков — 3 минуты ровно

Суммы — 1 минута 30 секунд

Ровно — 5 минут 10 секунд

Львов — 6 минут 20 секунд

Ужгород — 7 минут 20 секунд

Полтава — 2 минуты 40 секунд

Херсон — 4 минуты 55 секунд

Николаев — 5 минут 20 секунд

Одесса — 5 минут 10 секунд

Винница — 3 минуты 40 секунд

Черкассы — 4 минуты 50 секунд

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Украина получила всего 600 ракет в систему Patriot от партнеров. В то же время россияне за зиму использовали для ударов по Украине более 700 ракет разных типов.