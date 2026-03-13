Отключения коснутся не всех очередей. Графики на 13 марта

Из-за энергетического террора России украинцы вынуждены жить в условиях отключений света. Так что в пятницу, 13 марта, в течение всего дня в стране есть отключение электричества для бытовых потребителей, сообщает "Укрэнерго"

Как узнать свою очередь отключения в каждой области Украины, читайте в статье на "Телеграфе" по этой ссылке.

Киев

Введены графики отдельно для каждого дома в столице. Что важно знать:

Графики будут неравномерными в разных районах из-за особенностей повреждений энергосистемы.

Они никак не привязаны к очередям, к которым мы привыкли (1.1, 1.2, 2.1 и т.п.).

Их можно будет посмотреть в чат-боте и на сайте. Из-за погрузки на сайте возможны задержки до 5 минут

Киевская область

Графики отключений в Киевской области 13 марта

Житомирская область

Графики отключений в Житомирской области 13 марта

Сумская область

Графики отключений в Сумской области 13 марта

Полтавская область

Графики отключений в Полтавской области 13 марта

Харьковская область

Графики отключений в Харьковской области 13 марта

Запорожская область

Графики отключений в Запорожской области 13 марта

Кировоградская область

Графики отключений в Кировоградской области 13 марта

Николаевская область

Графики отключений в Николаевской области 13 марта

Черкасская область

Графики отключений в Черкасской области 13 марта

Черниговская область

Графики отключений в Черниговской области 13 марта

Волынская область

Графики отключений в Волынской области 13 марта

Львовская область

Графики отключений во Львовской области 13 марта

Ивано-Франковская область

Графики отключений в Ивано-Франковской области 13 марта

Тернопольская область

В регионе больше не публикуются общие графики по очереди. Посмотреть график по своему адресу можно здесь.

Хмельницкая область

Графики отключений в Хмельницкой области 13 марта

Ровенская область

Графики отключений в Ровенской области 13 марта

Закарпатская область

Графики отключений в Закарпатской области 13 марта

Днепропетровская область

Графики отключений в Днепропетровской области 13 марта

Одесская область

Графики отключений в Одесской области 13 марта

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему отключения света сохранятся в вечерние часы, несмотря на увеличение объемов генерации.