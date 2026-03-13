Отключения коснутся не всех очередей. Графики на 13 марта
-
-
Читати українською
Из-за энергетического террора России украинцы вынуждены жить в условиях отключений света. Так что в пятницу, 13 марта, в течение всего дня в стране есть отключение электричества для бытовых потребителей, сообщает "Укрэнерго"
Как узнать свою очередь отключения в каждой области Украины, читайте в статье на "Телеграфе" по этой ссылке.
Введены графики отдельно для каждого дома в столице. Что важно знать:
- Графики будут неравномерными в разных районах из-за особенностей повреждений энергосистемы.
- Они никак не привязаны к очередям, к которым мы привыкли (1.1, 1.2, 2.1 и т.п.).
- Их можно будет посмотреть в чат-боте и на сайте. Из-за погрузки на сайте возможны задержки до 5 минут
В регионе больше не публикуются общие графики по очереди. Посмотреть график по своему адресу можно здесь.
Ранее "Телеграф" рассказывал, почему отключения света сохранятся в вечерние часы, несмотря на увеличение объемов генерации.