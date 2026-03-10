Укр

Все небо в дыму: под Одессой загорелся один из самых больших рынков Европы (видео)

Денис Подставной
Пожар в Одесской области Новость обновлена 10 марта 2026, 15:57
Пожар в Одесской области. Фото Коллаж "Телеграфа"

Часть территории обесточена

Масштабный пожар вспыхнул под Одессой. Горит один из самых известных украинских рынков – "7-й километр".

Об этом сообщают местные паблики. Они также уже публикуют видео с места событий. На кадрах виден густой дым над территорией рынка. Также на опубликованных кадрах видно, что огонь охватил некоторые торговые ряды. Причина пожара пока неизвестна — официальной информации от ГСЧС пока не поступало.

По данным местных СМИ, из-за пожара часть территории рынка обесточена. На месте уже работают подразделения спасателей, которые пытаются локализовать возгорание и не допустить распространения огня на соседние торговые точки.

Для справки: Рынок "7-й километр" (официальное название — ООО "Промтоварный рынок") является крупнейшим оптово-розничный рынком Европы. Расположен в Одесском районе Одесской области, недалеко от Одессы на 7-м километре Овидиопольской дороги, откуда и произошло неофициальное название.

Что находится на рынке:

  • 20 тысяч торговых и складских объектов (магазины, павильоны, роллеты, контейнеры, склады);
  • 8 автостоянок;
  • автостанция;
  • банк;
  • гостиница;
  • пожарная часть;
  • 3 медпункта и скорая помощь;
  • отделение полиции;
  • лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы;
  • продуктовый рынок;
  • разветвленная сеть общественного питания.

Непосредственный штат предприятия, по данным из открытых источников, — 1200 человек: охрана, администрация, обслуживающий персонал (из них 400 — уборщики).

