Все небо в дыму: под Одессой загорелся один из самых больших рынков Европы (видео)

Часть территории обесточена

Масштабный пожар вспыхнул под Одессой. Горит один из самых известных украинских рынков – "7-й километр".

Об этом сообщают местные паблики. Они также уже публикуют видео с места событий. На кадрах виден густой дым над территорией рынка. Также на опубликованных кадрах видно, что огонь охватил некоторые торговые ряды. Причина пожара пока неизвестна — официальной информации от ГСЧС пока не поступало.

По данным местных СМИ, из-за пожара часть территории рынка обесточена. На месте уже работают подразделения спасателей, которые пытаются локализовать возгорание и не допустить распространения огня на соседние торговые точки.

Для справки: Рынок "7-й километр" (официальное название — ООО "Промтоварный рынок") является крупнейшим оптово-розничный рынком Европы. Расположен в Одесском районе Одесской области, недалеко от Одессы на 7-м километре Овидиопольской дороги, откуда и произошло неофициальное название.

Что находится на рынке:

20 тысяч торговых и складских объектов (магазины, павильоны, роллеты, контейнеры, склады);

8 автостоянок;

автостанция;

банк;

гостиница;

пожарная часть;

3 медпункта и скорая помощь;

отделение полиции;

лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы;

продуктовый рынок;

разветвленная сеть общественного питания.

Непосредственный штат предприятия, по данным из открытых источников, — 1200 человек: охрана, администрация, обслуживающий персонал (из них 400 — уборщики).

