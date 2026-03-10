Все небо в дыму: под Одессой загорелся один из самых больших рынков Европы (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Часть территории обесточена
Масштабный пожар вспыхнул под Одессой. Горит один из самых известных украинских рынков – "7-й километр".
Об этом сообщают местные паблики. Они также уже публикуют видео с места событий. На кадрах виден густой дым над территорией рынка. Также на опубликованных кадрах видно, что огонь охватил некоторые торговые ряды. Причина пожара пока неизвестна — официальной информации от ГСЧС пока не поступало.
По данным местных СМИ, из-за пожара часть территории рынка обесточена. На месте уже работают подразделения спасателей, которые пытаются локализовать возгорание и не допустить распространения огня на соседние торговые точки.
Для справки: Рынок "7-й километр" (официальное название — ООО "Промтоварный рынок") является крупнейшим оптово-розничный рынком Европы. Расположен в Одесском районе Одесской области, недалеко от Одессы на 7-м километре Овидиопольской дороги, откуда и произошло неофициальное название.
Что находится на рынке:
- 20 тысяч торговых и складских объектов (магазины, павильоны, роллеты, контейнеры, склады);
- 8 автостоянок;
- автостанция;
- банк;
- гостиница;
- пожарная часть;
- 3 медпункта и скорая помощь;
- отделение полиции;
- лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы;
- продуктовый рынок;
- разветвленная сеть общественного питания.
Непосредственный штат предприятия, по данным из открытых источников, — 1200 человек: охрана, администрация, обслуживающий персонал (из них 400 — уборщики).
Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве выросло количество ДТП во время гололеда.