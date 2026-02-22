Взрывы, пожары, много ракет: все о новом массированном обстреле Украины (обновляется)

Ч ч

В ночь на 22 февраля Россия в очередной раз совершила ракетно-дроновую атаку по Украине. Под ударом оказался ряд городов, в том числе Киев.

По состоянию на утро враг продолжает запуск ракет и дронов. В этом материале "Телеграф" собрал информацию об обстреле.

В настоящее время известно, что взрывы этой ночью прогремели в Киеве, Полтаве, Кропивницком и Николаеве. Россияне запускали крылатые и баллистические ракеты

Согласно информации Воздушных сил ВСУ, примерно в 2:00 в воздушное пространство Украины начали заходить группы вражеских беспилотников. Изначально их фиксировали в Днепропетровской, Кировоградской и Донецкой областях.

К 4 часам утра сигнал воздушной тревоги был объявлен в Киеве, россияне стали запускать баллистические ракеты. Мониторинговые каналы предполагали, из Крыма могли лететь именно "Цирконы".

Позже враг поднял в небо самолеты МиГ-31К, которые являются носителями аэробаллистических ракет "Кинжал". Однако пусков, вероятно, не было.

Взрывы в Киеве

На фоне пусков баллистики в столице раздались взрывы с 04:00 до 04:30 утра. На Киевщине в то же время фиксировали дроны.

После 5 утра в городе раздался еще один взрыв, а после 6 было слышно еще серию взрывов. В то время Россия атаковала крылатыми ракетами. Мониторингли пишут, что вместе с ракетами залетают еще и дроны.

"В результате атаки пострадала жилая многоэтажка в Святошинском районе. Пожар на крыше дома", — сказали в КГВА.

Кропивницкий

Как сообщают местные СМИ, в Кропивницком было слышно минимум два взрыва в 04:16 и 04:21. Перед первым взрывом военные писали о скоростной цели на город, после чего она полетела на Киев.

Примерно в 05:30 в городе прозвучали повторные взрывы. Мониторинговые каналы предполагают, что враг мог ударить баллистикой

Николаев

По сообщениям местных СМИ, в городе около 05:22 прогремели взрывы.

Полтава

Примерно в 05:40 звуки взрывы раздались в Полтаве. В этот момент крылатые ракеты летели именно над этим регионом.

В настоящее время атака по Украине продолжается. Карта воздушных тревог выглядит следующим образом:

Новость дополняется…