Дым застилает небо: что известно о пожаре на бульваре Верховной Рады (видео)
Огонь охватил около 100 квадратных метров
Во вторник, 24 февраля, в Киеве произошел масштабный пожар. Огонь бушует в двухэтажном здании на бульваре Верховной Рады, где раньше размещалось "Радио Эра".
В сети публикуют видео с места происшествия, где видно масштабное задымление. Огромный столб дыма поднялся над Днепровским районом.
Спикер Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киева Павел Петров в комментарии РБК-Украина отметил, что горит двухэтажное здание. Площадь пожара составляет около 100 квадратных метров.
Данных о пострадавших пока не поступало.
Местные паблики сообщают, что загорелось бывшее здание "Радио Эра".
Пожарные уже ликвидируют пожар, причина которого пока неизвестна.
