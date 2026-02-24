Дым застилает небо: что известно о пожаре на бульваре Верховной Рады (видео)

Огонь охватил около 100 квадратных метров

Во вторник, 24 февраля, в Киеве произошел масштабный пожар. Огонь бушует в двухэтажном здании на бульваре Верховной Рады, где раньше размещалось "Радио Эра".

В сети публикуют видео с места происшествия, где видно масштабное задымление. Огромный столб дыма поднялся над Днепровским районом.

Спикер Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киева Павел Петров в комментарии РБК-Украина отметил, что горит двухэтажное здание. Площадь пожара составляет около 100 квадратных метров.

Данных о пострадавших пока не поступало.

Местные паблики сообщают, что загорелось бывшее здание "Радио Эра".

Пожарные уже ликвидируют пожар, причина которого пока неизвестна.

Напомним, Россия атаковала Запорожье в годовщину полномасштабного вторжения. Есть пострадавшие.