Не только декрет: какие нормы нового Трудового кодекса вызвали больше всего споров и что в нем на самом деле

Документ должен заменить советский КЗоТ

Верховная Рада Украины приступила к рассмотрению нового Трудового кодекса — и он сразу вызвал бурное обсуждение и разночтения. 4 марта профильный парламентский комитет рекомендовал принять проект за основу с последующей доработкой до второго чтения.

Целью документа является заменить действующий Кодекс законов о труде, принятый еще в 1971 году. По словам авторов законопроекта, главная цель документа – системно обновить трудовое законодательство и адаптировать его к современной экономике. Со времен СССР многое изменилось, поэтому среди противоречивых норм проекта — внедрение видеонаблюдения, срочные договоры, больший испытательный срок, изменения для беременных работниц и родителей в целом. "Телеграф" разберет основные положения проекта, вызвавшие споры.

Видеонаблюдение и контроль переписки на работе

Статьи 35 и 36 проекта внедряют возможность видеонаблюдения на рабочем месте и мониторинга служебной корреспонденции. Работодатель должен сообщить об этом работнику, прибегать к средству только при объективной необходимости, должен быть ограничен доступ к записям и обеспечен контроль конфиденциальности.

Скриншот статьи о видеонаблюдении по проекту Трудового кодекса

В Минэкономики отметили, что подобные практики уже существуют во многих компаниях, но действующее законодательство не устанавливает четких правил. Новый кодекс должен урегулировать этот вопрос.

Срочные трудовые договоры

Обсуждение вызвало норму о расширении возможностей использования срочных трудовых договоров. Профсоюзы подчеркивают, что бессрочный договор должен остаться базовой формой занятости. По мнению критиков, это создает проблему со стабильностью работы, ведь нет ограничений на количество перезаключений таких договоров.

Испытательный срок

Еще один дискуссионный вопрос – увеличение продолжительности испытательного срока. В проекте прописано, что максимальная продолжительность испытательного срока – 3 месяца. По мнению критиков, это станет инструментом давления на работников. Важно, что проект ограничил категории работников, к которым нельзя применять испытательный срок. Это несовершеннолетние, беременные, если трудовой договор имеет годовой срок, рабочий имеет инвалидность, если лицо было избрано на должность или победило в конкурсном отборе.

Декретный отпуск 4 месяца?

Одной из самых громких тем стало утверждение, что новый кодекс сокращает декретный отпуск с трех лет до четырех месяцев. В центре противодействия дезинформации отдельно опровергли такие заявления, которые распространялись по сети. В проекте действительно есть норма, которая предусматривает оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком продолжительностью 4 месяца. Однако это отдельный оплачиваемый отпуск, который вводится дополнительно, его могут взять по 2 месяца мать и отец, 4 месяца предоставляется только тем, кто воспитывает ребенка единолично. Что касается отпуска по уходу за ребенком до 3 лет, он не отменяется: "гарантии, связанные с отпуском по беременности и родам и уходу за ребенком до 3 лет, не отождествляются с оплачиваемым отпуском", — говорится в комментарии Минэкономики.

Статья 150 проекта Трудового кодекса/ Скриншот

Статья 150 проекта Трудового кодекса/ Скриншот

Новое понятие — локаут

В проекте предлагают ввести понятие локаута — временную приостановку работы или ограничение доступа работников к рабочим местам во время забастовки. Важно, что его можно использовать в исключительных случаях и ни в коем случае при спорах по поводу долгов по зарплате.

Отпуска и увольнение

В проекте прописано, что минимальный ежегодный отпуск должен быть не менее 28 дней. Однако интересно, что даже во время отпуска человека могут уволить. В Минэкономики пояснили, что приказ об увольнении может быть издан во время отпуска или больничного, однако днем увольнения будет первый рабочий день после выхода на работу.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что споры возникали и из-за проекта нового Гражданского кодекса, в частности из-за разрешения жениться 14-летним. Из-за огласки часть норм кодекса доработают.