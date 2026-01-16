Каникулы не у всех: какие города послушали правительство и прекратили очную учебу, а какие нет

Из-за отключений света учиться в формате онлайн практически невозможно, жалуются родители

Несмотря на решение правительства о возможном продлении каникул или переходе на дистанционку, не во всех регионах его введут. К примеру, в Одессе дети по-прежнему будут учиться очно, тогда как Киев еще не объявил четкую позицию, что создает путаницу среди родителей. Между тем, в Кабмине настаивают на остановке очного обучения только в столице, а другие регионы должны определяться сами.

Накануне Министерство образования сообщило : из-за сложной ситуации в энергетике правительство решило "временно прекратить образовательный процесс в очной форме в заведениях дошкольного, общего среднего, профессионального, профессионального высшего и высшего образования". Вместо этого:

перевести школы на дистанционку или

продлить/ввести зимние каникулы до 1 февраля 2026 года.

С акцентом, что последний вариант касается, прежде всего, столицы. А другие регионы должны сами определиться, как работать с понедельника, 19 января.

Формально ни Кабмин, ни МОН действительно не устанавливают каникулы "напрямую" для всей Украины. Правительство может только принимать общие решения и рекомендации в условиях чрезвычайных ситуаций — в частности, из-за энергетической угрозы или угрозы безопасности. В то же время окончательное решение о формате обучения (очное, дистанционное или каникулы) принадлежит местным властям.

Именно это и стало причиной недоразумения, ведь большинство медиа подали правительственное решение как всеобщее прекращение обучения по всей стране. В то время как на самом деле речь шла о рамочной рекомендации: там, где ситуация с энергетикой и безопасностью критическая – ограничить очное обучение. Дополнительную путаницу вызвало то, что Киев оказался в исключительной ситуации: именно для столицы правительство настаивало на обязательном введении каникул до 1 февраля.

Прояснить ситуацию с работой школ сегодня в ВР пытались депутаты. Новоназначенный министр энергетики, первый вице-премьер Денис Шмигаль подтвердил: решение с учетом энергетической безопасности каждый регион принимает отдельно на совете обороны при ОВА.

"Например, в Запорожье много подземных школ, которые играют роль укрытий для детей — там тепло, свет, там есть генераторное оборудование. Действительно, там детям лучше находиться днем чем дома, давая возможность родителям работать", — отметил чиновник. – Что касается других регионов, ситуация – разная, поэтому мы отдали это на решение советов обороны соответствующих областных военных администраций".

В Одессе, по сообщению директора Департамента образования и науки Одесского городского совета Юлии Филлер, школы будут работать в обычном режиме.

"В нашем регионе ситуация с безопасностью позволяет продолжать очный режим работы!", — подчеркнула чиновница.

В социальных сетях украинцы пишут, что в большинстве регионов дети продолжат учиться в школах. Например, учебные заведения будут очно работать в Тернополе и области, в частности, в городе Чортков, а также в Черновцах, Львове и области. Кроме того, родители активно критикуют МОН из-за предложения перехода на дистанционку. Ведь в условиях постоянных отключений приобщаться к урокам онлайн проблематично.

В столице, власти которой правительство настойчиво советовало отправить школьников по домам, пока определились только с профтехническими и высшими учебными заведениями. Они с понедельника, 19 января, будут работать дистанционно. Некоторые даже не до 1, а до 8 февраля, как Киевский столичный университет им. Б.Гринченко. При этом, по словам спикера КМВА Екатерины Поп, "вероятно, будет остановлен или переведен на дистанционный график".

Такую необходимость в своем выступлении с трибуны ВР подчеркнул и Шмигаль с аргументом, что это позволит "сэкономить электроэнергию и немного тепла для людей в домах".

КГГА пока свою позицию официально не объявила. В Департаменте образования и науки, куда "Телеграф" обратился с просьбой разъяснить режим работы школ, также пока не ответили.